WordPress VPS Hosting
Skalieren Sie Ihre WordPress-Website ganz einfach mit VPS-Hosting.
Betreiben Sie Ihre WordPress-Websites schneller und sicherer mit VPS-Hosting.
Schnellere Ladezeiten mit WordPress VPS-Hosting
Blitzschnelle Leistung
Sofortiges Laden von Seiten dank NVMe-SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren – perfekt für stark frequentierte Websites.
Erweiterte Sicherheitseinstellungen
Schützen Sie Ihre Website mit kostenlosen automatischen Backups, DDoS-Schutz und einer integrierten Firewall.
Vollständige Individualisierung
Installieren Sie Plugins, verwalten Sie Datenbanken und konfigurieren Sie Ihre Umgebung mit vollem Root-Zugriff.
Empfohlener Serverstandort:
Überprüfung...
Hosten Sie WordPress-Websites näher an Ihrer Zielgruppe.
Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Standort in der Nähe Ihrer Besucher, um kürzere Ladezeiten und ein reibungsloseres Surferlebnis zu gewährleisten.
Hoch bewerteter WordPress-VPS-Hosting-Anbieter
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.