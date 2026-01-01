Hébergement VPS WordPress
Faites évoluer facilement votre site WordPress grâce à l'hébergement VPS.
Gérez vos sites WordPress plus rapidement et en toute sécurité grâce à l'hébergement VPS.
Bénéficiez de temps de chargement plus rapides avec l'hébergement VPS WordPress
Performances ultra-rapides
Servez vos pages instantanément grâce au stockage SSD NVMe et aux processeurs AMD EPYC – la solution idéale pour les sites à fort trafic.
configuration de sécurité avancée
Protégez votre site grâce à des sauvegardes automatiques gratuites, une protection contre les attaques DDoS et un pare-feu intégré.
Personnalisation totale
Installez des plugins, gérez des bases de données et configurez votre environnement avec un accès root complet.
Emplacement du serveur recommandé :
Hébergez vos sites WordPress au plus près de votre public.
Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement proche de vos visiteurs pour garantir des temps de chargement plus rapides et une navigation plus fluide.
Fournisseur d'hébergement VPS WordPress très bien noté
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.