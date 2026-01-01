Vorlagen für Finanzwebsites

Wählen Sie einfach das Website-Design, das Ihnen am besten gefällt. Sie können es in der Vorschau ansehen, bevor Sie mit dem Bearbeiten starten.

Hostinger bietet zwei Arten von Website-Vorlagen – Hostinger Website-Baukasten und Horizons. Beide sind mobiloptimiert, SEO-bereit und lassen sich einfach anpassen und veröffentlichen. Der Unterschied liegt in der Art der Bearbeitung.

Die Vorlagen des Website-Baukastens von Hostinger nutzen einen klassischen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Schriftarten ändern, Farben anpassen sowie Bilder und Texte manuell aktualisieren können. KI-Tools wie der KI Writer stehen ebenfalls zur Verfügung, um Sie dabei zu unterstützen und Abläufe zu beschleunigen.

Horizons-Vorlagen folgen einem Vibe-Coding-Ansatz. Sie können Texte und Bilder direkt bearbeiten und Schriftarten oder Farbschemata ändern, indem Sie die gewünschten Anpassungen einem KI-Agenten beschreiben, der sie für Sie umsetzt.

Beide Ansätze sind einsteigerfreundlich und ermöglichen schnelle Anpassungen – wählen Sie also einfach die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt.

Sobald Sie mit dem Design Ihrer Website zufrieden sind, klicken Sie auf «Veröffentlichen» und Ihre Website geht sofort live.