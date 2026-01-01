Vorlagen für Bank-Websites
Häufig gestellte Fragen zu Website-Vorlagen für Banken
Was ist eine Website-Vorlage?
Eine Website-Vorlage oder ein Website-Theme ist ein vorgefertigtes Layout für eine Website, das eine fertige Struktur, Designelemente und Beispielinhalte umfasst. Sie dient als Ausgangspunkt, den Sie mit Ihren eigenen Texten und Bildern, Ihrem Branding und verschiedenen Funktionen anpassen können, um in kürzester Zeit eine vollständige Website zu erstellen.
Hostinger Website-Vorlagen enthalten in der Regel:
- Seitenlayouts (Startseite, Über uns, Kontakt usw.)
- Designelemente wie Schriftarten, Farben und Abschnitte
- Navigationsstruktur
- Optimiert für Mobilgeräte und Desktop, damit die Website auf allen Geräten optimal dargestellt wird.
Mit einer Vorlage müssen Sie keine Website programmieren oder von Grund auf neu designen. Stattdessen wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihren Vorstellungen passt, und stimmen sie auf Ihre Marke oder Ihr Projekt ab.
Welche verschiedenen Arten von Website-Vorlagen gibt es?
Hostinger Website-Vorlagen sind für verschiedene Zwecke und Branchen konzipiert. Je nach Nische reichen die Designs von schlicht und minimalistisch bis hin zu lebendig und auffällig.
Zu den beliebtesten Vorlagenkategorien gehören E-Commerce, Portfolio, Business, Lebenslauf, Blog, Marketing und Fashion. Zudem gibt es eine Auswahl an leeren Vorlagen, falls Sie bereits eine konkrete Vorstellung haben, die Sie selbst umsetzen möchten.
Wie wähle ich eine Vorlage für meine Website aus?
Starten Sie damit, sich zu überlegen, was Sie mit Ihrer Website erreichen möchten. Je nach Ziel benötigen Sie unterschiedliche Arten von Websites. Zum Beispiel:
- eine Business-Website-Vorlage für eine Firmenwebsite
- eine Portfolio-Vorlage, um Ihre Arbeiten zu präsentieren
- eine E-Commerce-Vorlage, um Produkte online zu verkaufen
Sobald Sie den passenden Website-Typ gefunden haben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
- Erforderliche Funktionen und Features. Zum Beispiel benötigen E-Commerce-Websites Produktseiten und Checkout-Optionen, während Influencer oder Creator oft Blog-ähnliche Layouts bevorzugen, um Geschichten und Fotos zu teilen.
- Layout und Designstil. Wählen Sie ein Layout, das zu Ihren Inhalten passt, z. B. ein minimalistisches Design für Portfolios oder ein dynamischeres Layout für Unternehmen.
- Passung zu Ihrer Marke. Das Design der Vorlage sollte zu Ihrem Markenauftritt passen und sich leicht anpassen lassen.
Was zeichnet eine gute Webdesign-Vorlage aus?
Es gibt zwar keine eindeutige Antwort, aber gute Webdesign-Vorlagen sollten vollständig mobiloptimiert sein, mit HTML5 erstellt werden und modernen Designprinzipien und Trends entsprechen.
Darüber hinaus sollte eine gute Website-Layout-Vorlage vielseitig einsetzbar sein. Ein One-Page-Website-Design sollte sich beispielsweise einfach in einen Online-Shop umwandeln lassen, indem E-Commerce-Funktionen und zusätzliche Seiten hinzugefügt werden.
Wie erstelle ich eine Website mithilfe einer Vorlage?
Wählen Sie einfach das Website-Design, das Ihnen am besten gefällt. Sie können es in der Vorschau ansehen, bevor Sie mit dem Bearbeiten starten.
Hostinger bietet zwei Arten von Website-Vorlagen – Hostinger Website-Baukasten und Horizons. Beide sind mobiloptimiert, SEO-bereit und lassen sich einfach anpassen und veröffentlichen. Der Unterschied liegt in der Art der Bearbeitung.
Die Vorlagen des Website-Baukastens von Hostinger nutzen einen klassischen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Schriftarten ändern, Farben anpassen sowie Bilder und Texte manuell aktualisieren können. KI-Tools wie der KI Writer stehen ebenfalls zur Verfügung, um Sie dabei zu unterstützen und Abläufe zu beschleunigen.
Horizons-Vorlagen folgen einem Vibe-Coding-Ansatz. Sie können Texte und Bilder direkt bearbeiten und Schriftarten oder Farbschemata ändern, indem Sie die gewünschten Anpassungen einem KI-Agenten beschreiben, der sie für Sie umsetzt.
Beide Ansätze sind einsteigerfreundlich und ermöglichen schnelle Anpassungen – wählen Sie also einfach die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt.
Sobald Sie mit dem Design Ihrer Website zufrieden sind, klicken Sie auf «Veröffentlichen» und Ihre Website geht sofort live.
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger kostenlos?
Sie können Ihr Projekt mit jeder Hostinger Vorlage kostenlos starten, ganz ohne Kreditkarte. Um Ihr Projekt online zu veröffentlichen, ist jedoch ein Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan erforderlich.
Je nach gewählter Vorlage beginnen die Preise bei CHF 2.79/Mon. für Vorlagen, die mit dem Drag-and-Drop Website-Baukasten erstellt wurden, oder bei CHF 6.49/Mon. für Vorlagen mit Vibe-Coding-Editor.
Die Hostinger Pläne beinhalten bereits Hosting und eine eigene Domain, sodass keine zusätzlichen Kosten oder externe Dienste erforderlich sind.
Kann ich meinem gewählten Design weitere Seiten hinzufügen?
Absolut – betrachten Sie Webdesign-Vorlagen als kreative Beispiele dafür, wie eine Website aussehen kann. Sie können sie frei anpassen und während der Bearbeitung Ihres Projekts jederzeit neue Seiten oder Abschnitte hinzufügen.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um eine Vorlage zu verwenden?
Nein. Die Website-Designvorlagen von Hostinger sind so konzipiert, dass sie sich ohne Programmierkenntnisse einfach anpassen lassen. Sie können Layouts, Texte, Bilder und andere Elemente während der Erstellung Ihres Projekts bearbeiten und so ohne technische Vorkenntnisse eine professionelle Website erstellen.
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger gut für die Suchmaschinenoptimierung (SEO)?
Ja, alle Hostinger Website-Vorlagen sind für Suchmaschinen optimiert. Egal, ob Sie eine Landingpage, ein Portfolio oder einen Online-Shop erstellen – Ihre Website profitiert von schnellen Ladezeiten, einer klaren Struktur und integrierten On-Page-SEO-Funktionen.
Sind Website-Vorlagen für Mobilgeräte geeignet?
Kann ich an meiner Website noch Änderungen vornehmen, nachdem ich sie veröffentlicht habe?
Natürlich. Selbst die besten Websites profitieren von regelmäßigen Aktualisierungen. Gelegentlich möchten Sie vielleicht neue Seiten erstellen, bestehende Inhalte aktualisieren oder neue Funktionen hinzufügen, wenn Ihre Website wächst. Ihre Kontaktdaten ändern sich möglicherweise, oder Ihr Projekt entwickelt sich zu einem vollwertigen E-Commerce-Unternehmen. Kehren Sie bei Bedarf einfach zu Ihrem Projekt zurück, nehmen Sie die Aktualisierungen vor und veröffentlichen Sie die Änderungen.
Kann ich den Code meiner Website ändern?
Je nach verwendetem Editor kann der Zugriff auf den Quellcode Ihrer Website variieren.
Mit dem Hostinger Website-Baukasten können Sie den Quellcode einer vorlagenbasierten Website nicht direkt bearbeiten, aber Sie können benutzerdefinierte Code-Snippets zu Ihren Seiten hinzufügen. Dadurch können Sie Ihre Website um zusätzliche Funktionen wie Widgets, Infografiken, interaktive Karten, Formulare, Animationen und mehr erweitern.
Mit Hostinger Horizons haben Sie vollen Zugriff auf den Code Ihres Projekts. Dies bietet Ihnen mehr Flexibilität und ist daher eine gute Option für fortgeschrittene Benutzer, die eine umfassendere Anpassung wünschen.
Sie finden die benötigte Vorlage nicht?
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