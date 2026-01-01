Erstellen Sie einen Link in Bio mit Ihrer eigenen Domain
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Ihr Link, Ihre Marke
Ihr Link in Bio mit eigener Domain sorgt dafür, dass Ihre Marke überall sichtbar und leicht wiederzuerkennen ist - unabhängig davon, wo Sie ihn teilen.
Alles ist für Sie vorbereitet
Wir verbinden Ihre Domain und den Link in Bio automatisch, damit Sie unverzögert mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.
Für Ihr Wachstum gemacht
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail, während Ihr Projekt wächst.
Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein
1. Wählen Sie Ihre Domain
2. Bündeln Sie den Link in Bio mit Ihrer Domain
3. Links hinzufügen und teilen
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Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-zertifiziert und bietet über 400 Domain-Endungen an.Erfahren Sie mehr über Domains
Datenschutz
24/7 Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain in wenigen Klicks und verwalten Sie alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
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Link in Bio mit benutzerdefinierter Domain – FAQs
Was ist ein Link in Bio mit eigener Domain?
Es ist eine einzelne Seite, die alle wichtigen Links an einem Ort sammelt und über Ihre eigene Domain zugänglich ist. Sie verwenden sie als die einzige URL in Ihren Social-Media-Profilen und aktualisieren sie, wann immer Sie etwas Neues teilen möchten, ohne den Link selbst zu ändern.
Warum eine eigene Domain für Ihren Link in Bio verwenden?
Ihre eigene Domain zu verwenden bedeutet, dass Ihr Publikum immer auf einen Link klickt, der Ihnen gehört. Ihre URL bleibt über die Zeit hinweg konsistent, auch wenn Sie Tools oder Plattformen wechseln, sodass Sie Ihren Bio-Link nicht überall aktualisieren müssen.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie wählen Ihre Domain, aktivieren das Link-in-Bio-Tool und können gleich mit dem Hinzufügen Ihrer Links loslegen. Keine manuelle Konfiguration oder technischen Schritte sind nötig.
Ist das besser als ein gratis Link in Bio-Tool?
Der Hauptunterschied liegt in der Kontrolle und Flexibilität. Gratis Tools hosten Ihre Seite auf ihrer Domain und schränken die Anpassungsmöglichkeiten und Erweiterungen ein. Mit Ihrer eigenen Domain behalten Sie langfristig die gleiche URL und können diese je nach Bedarf weiter ausbauen.
Kann ich gestalten, wie meine Link in Bio-Seite aussieht?
Ja. Sie können die Struktur und das Design Ihrer Seite anpassen, wichtige Links hervorheben und Ihre Inhalte so organisieren, dass Besucher sofort das Wesentliche sehen.