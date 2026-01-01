Erstellen Sie einen Link in Bio mit Ihrer eigenen Domain

Wirken Sie überall professionell, wo Sie Ihren Link teilen – keine Standard-URLs, sondern Ihre eigene Marke.
Wählen Sie eine Domain und erhalten Sie Ihre markenbasierte Link in Bio-Seite ab CHF 1.39/Monat
Erstellen Sie einen Link in Bio mit Ihrer eigenen Domain

Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.

Ihr Link, Ihre Marke

Ihr Link in Bio mit eigener Domain sorgt dafür, dass Ihre Marke überall sichtbar und leicht wiederzuerkennen ist - unabhängig davon, wo Sie ihn teilen.

Alles ist für Sie vorbereitet

Wir verbinden Ihre Domain und den Link in Bio automatisch, damit Sie unverzögert mit dem Teilen beginnen können, ohne sich um die Einrichtung kümmern zu müssen.

Für Ihr Wachstum gemacht

Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain in eine Website, einen Shop oder eine E-Mail, während Ihr Projekt wächst.

Richten Sie Ihren Link in Bio in wenigen Minuten ein

1. Wählen Sie Ihre Domain

1. Wählen Sie Ihre Domain

Wählen Sie eine Domain für Ihren Link in Bio. Dies ist der Link, den Sie auf Ihren Social-Media-Profilen teilen.

2. Bündeln Sie den Link in Bio mit Ihrer Domain

Fügen Sie das Link in Bio-Tool während des Bestellvorgangs hinzu. Viele Domains sind kombiniert günstiger. Wir richten alles automatisch für Sie ein.

3. Links hinzufügen und teilen

Fügen Sie Ihre Social-Media-Profile, Produkte oder Seiten an einem Ort hinzu. Aktualisieren Sie Ihre Links jederzeit und teilen Sie Ihren Link in Bio auf all Ihren Kanälen.

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-zertifiziert und bietet über 400 Domain-Endungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
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Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Datenbanken erscheinen. Für unterstützte Endungen enthält Hostinger automatisch gratis Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu schützen.
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24/7 Support

Unsere Agenten sind jederzeit über den Live-Chat oder per E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Die Kommunikation wird ebenfalls kein Problem sein, da unsere Agenten in über 8 Sprachen fliessend sind.
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Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain in wenigen Klicks und verwalten Sie alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

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Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

CHF 15.79CHF 9.29 /im 1. Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

CHF 20.99CHF 1.69 /im 1. Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

CHF 28.19CHF 0.79 /im 1. Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

CHF 54.79CHF 25.79 /im 1. Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

CHF 12.89CHF 1.69 /im 1. Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

CHF 23.39CHF 2.49 /im 1. Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

CHF 23.39CHF 2.49 /im 1. Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

CHF 28.99CHF 0.79 /im 1. Jahr

Holen Sie sich einen Link in Bio mit Ihrer eigenen Wunschdomain

Link in Bio mit benutzerdefinierter Domain – FAQs

Was ist ein Link in Bio mit eigener Domain?

Es ist eine einzelne Seite, die alle wichtigen Links an einem Ort sammelt und über Ihre eigene Domain zugänglich ist. Sie verwenden sie als die einzige URL in Ihren Social-Media-Profilen und aktualisieren sie, wann immer Sie etwas Neues teilen möchten, ohne den Link selbst zu ändern.

Warum eine eigene Domain für Ihren Link in Bio verwenden?

Ihre eigene Domain zu verwenden bedeutet, dass Ihr Publikum immer auf einen Link klickt, der Ihnen gehört. Ihre URL bleibt über die Zeit hinweg konsistent, auch wenn Sie Tools oder Plattformen wechseln, sodass Sie Ihren Bio-Link nicht überall aktualisieren müssen.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie wählen Ihre Domain, aktivieren das Link-in-Bio-Tool und können gleich mit dem Hinzufügen Ihrer Links loslegen. Keine manuelle Konfiguration oder technischen Schritte sind nötig.

Ist das besser als ein gratis Link in Bio-Tool?

Der Hauptunterschied liegt in der Kontrolle und Flexibilität. Gratis Tools hosten Ihre Seite auf ihrer Domain und schränken die Anpassungsmöglichkeiten und Erweiterungen ein. Mit Ihrer eigenen Domain behalten Sie langfristig die gleiche URL und können diese je nach Bedarf weiter ausbauen.

Kann ich gestalten, wie meine Link in Bio-Seite aussieht?

Ja. Sie können die Struktur und das Design Ihrer Seite anpassen, wichtige Links hervorheben und Ihre Inhalte so organisieren, dass Besucher sofort das Wesentliche sehen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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