Erstellen Sie eine E-Mail mit eigener Domain

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Sichern Sie sich Domain + E-Mail für 12 Monate und stärken Sie das Vertrauen in Ihre Marke.
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Ihre Marke, in jeder Botschaft

Wenn Ihre E-Mail Ihre eigene Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen schon bei der ersten Nachricht professioneller.

Eine E-Mail, die Vertrauen schafft

Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten professionell und vertrauenswürdig wirken, sodass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit geöffnet und beantwortet werden.

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Wählen Sie einen längeren E-Mail-Plan, um den günstigsten Monatspreis zu erhalten – mit 48 Monaten können Sie bis zu 86% sparen

Professionelle E-Mail in Minuten einrichten

1. Domain auswählen

1. Domain auswählen

Kaufen Sie eine neue Domain bei Hostinger oder nutzen Sie Ihre bestehende. Ist Ihre Domain bei einem anderen Anbieter, zeigen wir Ihnen, wie Sie sie verbinden, damit Ihre E-Mail funktioniert und Ihre Website problemlos läuft.

2. E-Mail-Adresse hinzufügen

Erstellen Sie Ihre professionelle E-Mail-Adresse direkt im Hostinger Dashboard in nur wenigen Klicks. Hostinger übernimmt die Einrichtung automatisch, sodass Sie sich um nichts Technisches kümmern müssen.

3. Senden starten

Greifen Sie auf Ihren Posteingang über Hostinger Webmail zu oder verbinden Sie ihn mit Gmail, Outlook oder Apple Mail. Spamschutz ist bereits aktiviert, sodass Sie sofort E-Mails senden und empfangen können.

Warum Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-zertifiziert und bietet über 400 Domainendungen an.

Erfahren Sie mehr über Domains
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Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Datenbanken erscheinen. Für unterstützte Endungen enthält Hostinger automatisch gratis Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu schützen.
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24/7 Kundendienst

Unsere Agenten sind jederzeit über den Live-Chat oder per E-Mail erreichbar und antworten im Durchschnitt in weniger als 3 Minuten. Die Kommunikation wird ebenfalls kein Problem sein, da unsere Agenten in über 8 Sprachen fliessend sind.
24/7 Kundendienst

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain in wenigen Klicks und verwalten Sie alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

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Wählen Sie aus den beliebtesten Domains

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

CHF 15.79CHF 9.29 /im 1. Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

CHF 20.99CHF 1.69 /im 1. Jahr

.shop

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .shop tätig sind.

CHF 28.19CHF 0.79 /im 1. Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

CHF 54.79CHF 25.79 /im 1. Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

CHF 12.89CHF 1.69 /im 1. Jahr

.info

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie in der .info tätig sind.

CHF 23.39CHF 2.49 /im 1. Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

CHF 23.39CHF 2.49 /im 1. Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

CHF 28.99CHF 0.79 /im 1. Jahr

Holen Sie sich Ihre E-Mail mit eigener Domain

E-Mail mit eigener Domain – Häufig gestellte Fragen

Was ist eine E-Mail mit eigener Domain?

Es ist eine personalisierte E-Mail-Adresse, die Ihren Domainnamen verwendet (zum Beispiel name@ihrefirma.ch). Sie wirkt professioneller und hilft, das Vertrauen der Kunden zu stärken.

Kann ich Domain und E-Mail zusammen kaufen?

Ja. Sie können eine Domain registrieren und Ihre professionelle E-Mail in einem einfachen Bestellvorgang einrichten. Wir verbinden alles automatisch.

Was wenn ich schon eine Domain habe?

Kein Problem. Sie können Ihre bestehende Domain in wenigen Klicks mit Hostinger verbinden.

Ist es schwierig einzurichten?

Überhaupt nicht. Die Einrichtung ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Wir kümmern uns für Sie um die technischen Details.

Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verwenden?

Ja. Sie können Ihre E-Mails mit Gmail, Outlook, Apple Mail und anderen Apps nutzen oder über Webmail darauf zugreifen.

Kann ich mehrere E-Mail-Adressen erstellen?

Ja. Sie können so viele E-Mail-Adressen erstellen, wie Sie für Ihre Domain benötigen - ideal für Teams oder wachsende Unternehmen.

Was wenn ich Hilfe brauche?

Unser Support-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Sie bei der Einrichtung oder bei anderen Anliegen weiterzuhelfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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