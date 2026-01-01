Erstellen Sie eine E-Mail mit eigener Domain
Erstellen Sie Ihre E-Mail mit eigener Domain
Ihre Marke, in jeder Botschaft
Wenn Ihre E-Mail Ihre eigene Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen schon bei der ersten Nachricht professioneller.
Eine E-Mail, die Vertrauen schafft
Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten professionell und vertrauenswürdig wirken, sodass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit geöffnet und beantwortet werden.
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Hostinger ist ICANN-zertifiziert und bietet über 400 Domainendungen an.Erfahren Sie mehr über Domains
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Registrieren Sie Ihre Domain in wenigen Klicks und verwalten Sie alles an einem Ort – Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
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E-Mail mit eigener Domain – Häufig gestellte Fragen
Was ist eine E-Mail mit eigener Domain?
Es ist eine personalisierte E-Mail-Adresse, die Ihren Domainnamen verwendet (zum Beispiel name@ihrefirma.ch). Sie wirkt professioneller und hilft, das Vertrauen der Kunden zu stärken.
Kann ich Domain und E-Mail zusammen kaufen?
Ja. Sie können eine Domain registrieren und Ihre professionelle E-Mail in einem einfachen Bestellvorgang einrichten. Wir verbinden alles automatisch.
Was wenn ich schon eine Domain habe?
Kein Problem. Sie können Ihre bestehende Domain in wenigen Klicks mit Hostinger verbinden.
Ist es schwierig einzurichten?
Überhaupt nicht. Die Einrichtung ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Wir kümmern uns für Sie um die technischen Details.
Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verwenden?
Ja. Sie können Ihre E-Mails mit Gmail, Outlook, Apple Mail und anderen Apps nutzen oder über Webmail darauf zugreifen.
Kann ich mehrere E-Mail-Adressen erstellen?
Ja. Sie können so viele E-Mail-Adressen erstellen, wie Sie für Ihre Domain benötigen - ideal für Teams oder wachsende Unternehmen.
Was wenn ich Hilfe brauche?
Unser Support-Team steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Sie bei der Einrichtung oder bei anderen Anliegen weiterzuhelfen.