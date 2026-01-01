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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Frigate erstellen können

Frigate ist ein Open-Source-Netzwerk-Videorekorder, der auf Echtzeit-Objekterkennung basiert und kontinuierlich die Streams Ihrer IP-Kameras analysiert, Personen, Autos, Tiere und andere Objekte vor Ort identifiziert und nur aufzeichnet oder alarmiert, wenn tatsächlich etwas Sinnvolles passiert, anstatt auf jedem Pixel der Bewegung.

Da jedes Bild auf Ihrem eigenen Server verarbeitet wird, verlässt das Filmmaterial nie die Maschine, die Sie steuern. Es gibt kein Cloud-Abonnement, keine Gebühr pro Kamera und keinen Anbieter, der entscheidet, wie lange Ihre Aufnahmen aufbewahrt werden. Fregate arbeitet mit jeder Kamera, die einen RTSP-Stream bereitstellt, Aufnahmen auf lokaler Festplatte speichert und sich für Automatisierungen in Home Assistant und MQTT integriert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Frigate

Lokale KI-Erkennung

Objekte werden auf Ihrer eigenen Hardware in Echtzeit identifiziert, sodass die Erkennung auch dann funktioniert, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert.

Weniger Fehlalarme

Aufzeichnungen und Benachrichtigungen werden durch tatsächliche Personen, Autos oder Tiere ausgelöst, anstatt durch Schatten, Regen oder vorbeifahrende Scheinwerfer.

Kontinuierliche Aufnahme und Überprüfung

Rund-um-die-Uhr-Aufnahmen sitzen neben einer Zeitleiste mit erkannten Ereignissen, sodass Sie direkt zu dem Moment springen können, auf den es ankommt.

Funktioniert mit jeder Kamera

Verbinden Sie Kameras jeder Marke über RTSP, anstatt an einen einzigen Hersteller oder Cloud-Dienst gebunden zu sein.

Home Assistant Integration

Erkennungen werden über MQTT veröffentlicht, damit Lichter, Sirenen und andere Smart Home-Automatisierungen reagieren können, sobald etwas gesehen wird.

Integriertes Restreaming

Der mitgelieferte go2rtc Restreamer ruft jede Kamera einmal ab und teilt sie mit jedem Betrachter, wodurch die Kamera selbst entlastet wird.

Warum Frigate auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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