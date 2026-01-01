AiToEarn mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent für Einzelunternehmen, Kreative und Marken zur Veröffentlichung auf über 12 sozialen Plattformen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AiToEarn
AiToEarn ist ein Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent, der Kreativen, Einzelunternehmen und Marken hilft, Inhalte über Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest und LinkedIn von einer einzigen Oberfläche aus zu generieren, zu planen und zu verbreiten.
Das Selbst-Hosting von AiToEarn auf Ihrem eigenen VPS hält Kontotoken, generierte Medien und Veröffentlichungsanalysen unter Ihrer Kontrolle, eliminiert sitzbasierte SaaS-Gebühren und ermöglicht Ihnen die Integration Ihrer eigenen KI-Anbieter und Relay-Anmeldeinformationen für OAuth, ohne sich auf jeder Plattform als Entwickler registrieren zu müssen.
Hauptmerkmale von AiToEarn
Multiplattform-Publishing
Veröffentlichen Sie Videos, Artikel und Beiträge auf über 12 Netzwerken, darunter Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X und LinkedIn, aus einem gemeinsamen Workflow.
KI-Inhaltsgenerierung
Integrierter KI-Agent generiert Texte, erweitert oder überarbeitet Entwürfe und erstellt Bilder und kurze Videos, die auf jede Zielplattform zugeschnitten sind.
OAuth über Relay
Verbinden Sie jede unterstützte Plattform mit einem einzigen API-Schlüssel über den AiToEarn Relay-Dienst — keine plattformspezifischen Entwicklerkonten erforderlich.
MCP & Agent Bereit
Native MCP-Protokollunterstützung ermöglicht die Steuerung von AiToEarn von Claude, Cursor und anderen Agenten-Laufzeitumgebungen über dieselben APIs, die die Web-Benutzeroberfläche verwendet.
Selbstgehosteter Speicher
Enthält einen eingebetteten S3-kompatiblen Objektspeicher, ein MongoDB-Replica-Set und einen Redis-Cache, damit alle Medien, Konten und Warteschlangen auf Ihrem VPS bleiben.
Warum AiToEarn auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.