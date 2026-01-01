Modèles d'applications santé et beauté

Oui. Les outils de santé et de beauté sont très demandés par les gens qui cherchent à améliorer leur mode de vie. Utilisez-les pour suivre votre propre santé et arrêtez de payer pour des applications de bien-être coûteuses – ou allez plus loin et offrez votre application comme service payant à vos clients et ajoutez une nouvelle source de revenus à votre entreprise.