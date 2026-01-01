Calculator and converter app templates

Les modèles d'applications de calcul et de conversion sont des mises en page d'applications Web préconfigurées, conçues pour créer des outils effectuant des calculs, des conversions et des estimations à partir des données saisies par l'utilisateur : calculateurs de prêt immobilier, outils d'IMC, convertisseurs d'unités et de températures, etc. Ils offrent une structure de base personnalisable et optimisée par l'IA intégrée du Créateur IA, sans compte tiers ni configuration technique requise, pour créer vos propres outils de calcul et de conversion.