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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Word calculator and auto-complete writer

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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d'applications de calcul et de conversion sont des mises en page d'applications Web préconfigurées, conçues pour créer des outils effectuant des calculs, des conversions et des estimations à partir des données saisies par l'utilisateur : calculateurs de prêt immobilier, outils d'IMC, convertisseurs d'unités et de températures, etc. Ils offrent une structure de base personnalisable et optimisée par l'IA intégrée du Créateur IA, sans compte tiers ni configuration technique requise, pour créer vos propres outils de calcul et de conversion.

Les modèles d’applications de calcul et de conversion permettent de créer une grande variété d’outils, notamment des calculateurs hypothécaires, des calculateurs d’indice de masse corporelle (IMC), des compteurs de calories, des calculateurs de marge de profit, des outils de calcul de devis ainsi que des convertisseurs d’unités ou de température. Ils conviennent aussi bien à un usage personnel qu’à l’intégration d’outils pratiques à votre site Web ou à la création de solutions destinées à votre clientèle.

Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec le Créateur IA Hostinger, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant simplement les modifications souhaitées. L'IA générera votre application Web et la mettra à jour en fonction de vos requêtes.

Vous pouvez créer une application Web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA aide à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.

Oui. Les outils de calcul et de conversion sont parmi les moyens les plus efficaces d'accroître l'engagement sur un site Web existant : ils incitent les visiteurs à rester plus longtemps et à revenir. Avec le Créateur IA Hostinger, vous pouvez créer et intégrer votre propre outil de calcul sans avoir à payer pour des solutions tierces.

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