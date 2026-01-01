Modèles d'applications financières

Vous n’avez pas besoin de connaissances en programmation pour créer une application Web. Des outils comme le Créateur IA Hostinger vous permettent de décrire votre idée dans vos propres mots et de générer instantanément une application Web fonctionnelle.

Les modèles préconçus du Créateur IA peuvent à la fois vous inspirer et servir de point de départ pour votre application. Il vous suffit de les personnaliser en soumettant vos instructions à l’IA pour créer une application entièrement fonctionnelle, sans écrire une seule ligne de code.

Pour en savoir plus, consultez notre guide sur la création d’une application Web.