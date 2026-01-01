Modèles d'applications éducatives

Oui. Les outils éducatifs se prêtent bien à la monétisation : les gens sont prêts à payer pour des outils qui les aident réellement à apprendre. Une fois votre application en ligne, vous pouvez en facturer l’accès, la connecter à Google AdSense ou l’offrir comme ressource payante à vos étudiants, votre public ou vos clients afin de générer des revenus supplémentaires.