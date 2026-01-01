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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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AI fairytale generator

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AI hairstyle simulator

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AI image generator

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AI recipe builder

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AI stylist app

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AI Writer (children's story generator)

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Blog post generator (dark)

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Image enhancer (playful)

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Image upscaler

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Resume builder

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Slogan generator (modern)

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Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d’applications IA et de création sont des mises en page préconçues pour développer des applications Web qui facilitent diverses tâches créatives : rédaction, génération d’images, conception ou création de contenu, entre autres. Ils offrent une base personnalisable qui tire parti de l’IA intégrée au Créateur IA, sans compte auprès d’un service tiers ni configuration technique. Vous pouvez ainsi créer vos propres assistants IA, outils de création et générateurs.

Les modèles d'applications créatives basés sur l'IA vous permettent de créer des assistants de rédaction, des générateurs d’images, des outils de conception graphique, des créateurs de contenu et bien plus encore. Que ce soit pour un projet personnel ou pour offrir des outils créatifs à votre clientèle ou à votre communauté, ils constituent un excellent point de départ.

Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire. Avec le Créateur IA Hostinger, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant les changements souhaités. L’IA générera votre application Web et la mettra à jour en fonction de vos instructions.

Vous pouvez créer une application Web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA aide à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.

Oui. Les modèles du Créateur IA servent souvent à créer des outils alimentés par l’IA destinés à une clientèle ou à un public. Une fois votre application en ligne, vous pouvez facturer l’accès, la proposer sous forme de service ou l’intégrer aux activités d’une entreprise existante.

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