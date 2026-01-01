Communication app templates

Les modèles d’applications de communication sont des modèles d’applications Web préconçus destinés à la création d’outils qui facilitent les échanges, la collaboration et les interactions. Ils peuvent servir à créer des clavardages de soutien à la clientèle, des forums communautaires, des outils de rétroaction ou encore des systèmes d’assistance. Grâce à une structure préconçue entièrement personnalisable, vous pouvez adapter chaque outil à vos besoins, sans écrire une seule ligne de code ni effectuer de configuration technique complexe.