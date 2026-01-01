CRM app templates

Les modèles d’applications CRM sont des modèles d’applications Web préconçus destinés à la création d’outils qui facilitent la gestion des relations avec la clientèle, le suivi des clients potentiels et l’organisation des activités de vente. Ils peuvent servir à créer des gestionnaires de contacts, des outils de suivi des transactions, des portails clients ou encore des tableaux de bord des ventes. Ils offrent une structure de base entièrement personnalisable selon les besoins de votre entreprise, vous permettant de créer votre propre solution CRM sans programmation ni configuration technique.