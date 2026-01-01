Tous les modèlesSites WebApplicationsBulletins d'information

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
Productivité
Financier
Outil créatif / IA
Générateur
Calcul et conversion
Plus
Tous les templates
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d’applications CRM sont des modèles d’applications Web préconçus destinés à la création d’outils qui facilitent la gestion des relations avec la clientèle, le suivi des clients potentiels et l’organisation des activités de vente. Ils peuvent servir à créer des gestionnaires de contacts, des outils de suivi des transactions, des portails clients ou encore des tableaux de bord des ventes. Ils offrent une structure de base entièrement personnalisable selon les besoins de votre entreprise, vous permettant de créer votre propre solution CRM sans programmation ni configuration technique.

Les modèles CRM permettent de créer des gestionnaires de contacts, des outils de suivi des clients potentiels, des canaux de vente, des portails clients, des tableaux de bord des transactions, des outils de rappel de suivi, et bien plus encore. Ils conviennent autant à la gestion de vos propres relations avec la clientèle qu’à la création de solutions CRM destinées à votre clientèle.

Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec le Créateur IA Hostinger, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant simplement les modifications souhaitées. L'IA générera votre application Web et la mettra à jour en fonction de vos requêtes.

Vous pouvez créer une application Web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure de base, tandis que l’IA vous aide à générer des fonctionnalités et à adapter l’interface selon vos besoins.

Oui. Les outils CRM sont très populaires auprès des petites entreprises et des travailleurs autonomes qui cherchent une façon simple de gérer leurs relations avec la clientèle. Créez votre propre CRM pour réduire vos coûts, ou commercialisez une solution CRM personnalisée auprès de votre clientèle et ajoutez une nouvelle source de revenus à votre entreprise.

Vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin ?

Créer avec Horizons
Créez des sites Web et des applications entièrement fonctionnels en discutant simplement avec une IA.

Ce que vous voyez vous plaît ?

Il reste encore beaucoup à découvrir. Parcourez notre bibliothèque complète de modèles Hostinger.
Explorez tous les modèles
Ce que vous voyez vous plaît ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.