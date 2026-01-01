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Marketing app templates

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FAQ sur les modèles Hostinger

Les modèles d'applications marketing sont des mises en page d'applications Web préconfigurées, conçues pour créer des outils facilitant la planification, la création et la gestion des activités marketing : planificateurs de publications sur les médias sociaux, calendriers éditoriaux, générateurs d'UTM et d'articles de blogue, etc. Ils offrent une structure de base personnalisable et optimisée par l'IA intégrée du Créateur IA Hostinger, sans compte tiers ni configuration technique, pour créer vos propres outils marketing.

Les modèles d’applications marketing permettent de créer des planificateurs de publications sur les médias sociaux, des calendriers éditoriaux, des générateurs de paramètres UTM, d’articles de blogue et de textes publicitaires, des créateurs de séquences de courriels et bien plus encore. Ils conviennent aussi bien à la gestion de vos propres activités marketing qu’à la création d’outils marketing destinés à votre clientèle.

Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec le Créateur IA Hostinger, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant simplement les modifications souhaitées. L'IA générera votre application Web et la mettra à jour en fonction de vos requêtes.

Vous pouvez créer une application Web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA aide à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.

Les outils marketing représentent une valeur ajoutée importante pour les entreprises et les pigistes qui cherchent à gagner du temps et optimiser leurs activités. Créez vos propres outils pour réduire vos coûts, ou proposez votre application comme service payant à votre clientèle afin de diversifier vos sources de revenus.

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