Hospedagem Redis VPS
Entregar solicitações de usuários em microssegundos
Acelere seus aplicativos da web
Execute o banco de dados de cache mais rápido em nossa hospedagem veloz.
Alto desempenho
Utilize o Redis em nosso servidor otimizado para velocidade e execute seus aplicativos mais rapidamente do que seus concorrentes jamais imaginaram.
Alta escalabilidade
Aumente os recursos do seu servidor à medida que seus aplicativos crescem. Isso leva apenas alguns cliques através do nosso painel de controle intuitivo.
Alta segurança
Proteja seus dados valiosos com um firewall integrado, um verificador de malware, backups automatizados e um snapshot em tempo real.
Hospedagem VPS Redis confiável
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.