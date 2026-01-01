Redis VPS होस्टिंग

हाँ, रेडिस प्रति सेकंड दस लाख अनुरोधों को संभालने में सक्षम है। इसके इन-मेमोरी डेटा स्टोरेज मॉडल के कारण, आपको डिस्क I/O बाधाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो आमतौर पर MySQL जैसे पारंपरिक डेटाबेस से जुड़ी होती हैं।

इसके अलावा, जब भी आपके वेब ऐप्स बढ़े हुए वर्कलोड का अनुभव करते हैं, तो आप रेडिस क्लस्टर का उपयोग करके रेडिस को क्षैतिज रूप से स्केल कर सकते हैं।