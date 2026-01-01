Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Hébergement VPS Redis

Répondre aux requêtes des utilisateurs en microsecondes

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
héros Redis

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Accélérez vos applications web

Redis accélère les requêtes de base de données en stockant les données mises en cache en mémoire plutôt que sur disque. C'est un excellent complément à votre base de données traditionnelle si vous recherchez de meilleures performances pour vos applications à fort trafic.

Et lorsque vous exécutez Redis sur notre VPS, vous bénéficiez également de processeurs AMD EPYC et d'un stockage SSD NVMe pour une haute disponibilité et une latence encore plus faible.
redis 1

Exécutez la base de données cache la plus rapide sur notre hébergement performant.

Offrez une meilleure expérience utilisateur grâce à une infrastructure backend rapide, flexible et sécurisée.

Haute performance

Utilisez Redis sur notre serveur optimisé pour la vitesse et exécutez vos applications plus rapidement que vos concurrents ne pourront jamais l'imaginer.

redis 2

Évolutivité élevée

Augmentez les ressources de votre serveur au fur et à mesure que vos applications se développent. Quelques clics suffisent grâce à notre panneau de contrôle intuitif.

redis 3

Haute sécurité

Protégez vos précieuses données grâce à un pare-feu intégré, un scanner de logiciels malveillants, des sauvegardes automatisées et un instantané en temps réel.

redis 4

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Serveurs du monde entier

Optimisez la vitesse de chargement en choisissant un serveur situé au plus près de votre public. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Image

Hébergement VPS Redis fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Travaillez plus intelligemment avec Kodee

Kodee, votre assistant IA expert, est là pour répondre à toutes vos questions concernant les VPS. Saisissez simplement votre question et obtenez des réponses précises en quelques secondes.

redis 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

FAQ sur les VPS Redis

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Redis.

