Hospedagem VPS Portainer

O Portainer é uma ferramenta de código aberto projetada para simplificar o gerenciamento e a implantação de contêineres Docker.

Graças à sua interface web amigável, usuários com pouca experiência em linha de comando podem realizar tarefas como iniciar, parar e pausar contêineres, além de visualizar logs e configurar as definições de rede.

Ele também oferece um sistema de modelos que facilita a implantação de contêineres pré-configurados, o que é particularmente útil para configurar aplicações complexas mais rapidamente.