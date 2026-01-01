Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados (VPS) da Dokploy.

Você também terá recursos de servidor dedicados para um desempenho robusto, proteção DDoS de ponta para maior segurança e total liberdade para configurar as definições do servidor da maneira que achar melhor.

Na Hostinger, nossa hospedagem VPS com Dokploy inclui um modelo para facilitar e agilizar o processo de configuração. Você receberá o Ubuntu e o Dokploy pré-instalados, para que possa começar a implantar aplicativos imediatamente.

O Dokploy é uma plataforma de código aberto projetada para simplificar o processo de criação e lançamento de aplicativos. Ao adquirir uma hospedagem VPS com Dokploy, você basicamente aluga um servidor virtual privado para instalar, hospedar e executar o software.

O que é hospedagem VPS da Dokploy?

Em seguida, leia nosso guia sobre como usar o modelo VPS Dokploy para configurar o servidor, criar novos projetos e proteger sua instância.

Ao adquirir um plano VPS da Hostinger, você pode instalar o modelo Dokploy durante o processo de integração:

Como faço para instalar o Dokploy no meu VPS?

Posso hospedar vários sites no Dokploy?