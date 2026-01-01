डॉकप्लॉय एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे ऐप्स बनाने और लॉन्च करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब आप डॉकप्लॉय वीपीएस होस्टिंग खरीदते हैं, तो आप मूल रूप से सॉफ़्टवेयर को इंस्टॉल करने, होस्ट करने और चलाने के लिए एक निजी वर्चुअल सर्वर किराए पर लेते हैं।

होस्टिंगर में, हमारी डॉकप्लॉय वीपीएस होस्टिंग एक टेम्पलेट के साथ आती है जिससे सेटअप प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाती है। आपको उबंटू और डॉकप्लॉय पहले से इंस्टॉल मिलेंगे, ताकि आप तुरंत ऐप्स डिप्लॉय करना शुरू कर सकें।

आपको दमदार परफॉर्मेंस के लिए डेडिकेटेड सर्वर रिसोर्स, बेहतर सुरक्षा के लिए टॉप-नॉच डीडीओएस प्रोटेक्शन और सर्वर सेटिंग्स को अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर करने की पूरी आज़ादी भी मिलेगी।