Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Dokploy.

Vous bénéficiez également de ressources serveur dédiées pour des performances optimales, d'une protection DDoS de pointe pour une sécurité renforcée et d'une totale liberté pour configurer les paramètres du serveur selon vos besoins.

Chez Hostinger, notre hébergement VPS Dokploy inclut un modèle pour faciliter et accélérer l'installation. Ubuntu et Dokploy sont préinstallés, vous permettant de déployer vos applications immédiatement.

Dokploy est une plateforme open source conçue pour simplifier la création et le déploiement d'applications. En achetant un hébergement VPS Dokploy, vous louez un serveur virtuel privé pour installer, héberger et exécuter votre logiciel.

Next, read our guide on how to use the Dokploy VPS template to set up the server, create new projects, and secure your instance.

Oui, Docker vous permet d'héberger plusieurs sites web sur le même serveur grâce à des conteneurs Docker. Pour chaque site web, vous devez créer un fichier Docker Compose et le déployer sur votre serveur. Ensuite, attribuez un nom de domaine unique à chaque site.

Dans quelle mesure l'hébergement Dokploy est-il personnalisable ?