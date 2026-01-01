hébergement VPS Dokploy
Déployez n'importe quelle application. Comme vous le souhaitez.
Développez et déployez avec Dokploy
L'hôte idéal pour vos projets
Évolutivité sans effort
Faites évoluer sans effort votre processeur, votre mémoire vive et votre stockage à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande, sans interruption de service significative.
Gestion sans faille
Déployez et gérez facilement des applications complexes grâce à notre interface intuitive et à nos outils en ligne de commande.
Sécurité robuste
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et un scanner de logiciels malveillants automatique.
Rejoignez des millions d'utilisateurs satisfaits
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.