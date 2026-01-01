Hospedagem VPS DirectAdmin
Painel leve para um desempenho mais rápido.
Recursos avançados de hospedagem DirectAdmin
Configuração rápida
Instale o AlmaLinux 8 de 64 bits com DirectAdmin em um clique. Quer hospedar projetos de clientes? Basta selecionar um pacote de revenda predefinido e pronto.
Alta disponibilidade
Monitoramos nossos servidores 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que seu site esteja disponível o tempo todo. Além disso, o DirectAdmin oferece recuperação automática em caso de falha para evitar tempo de inatividade.
IP dedicado
Desfrute de maior controle e flexibilidade na configuração do servidor, melhor reputação para seu nome de domínio e acesso direto ao seu site por meio de um endereço IP.
Junte-se a milhões de clientes satisfeitos.
Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.
Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.
O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.
A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.