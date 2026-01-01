DirectAdmin VPS-Hosting

Was ist DirectAdmin und wofür wird es verwendet?

DirectAdmin ist ein Linux-basiertes Webhosting-Kontrollpanel von JBMC Software. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist die VPS-Verwaltung sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Nutzer einfach. Besonders hervorzuheben ist DirectAdmins geringe Ressourcenschonung – es benötigt weniger Ressourcen als andere gängige Kontrollpanels. In Kombination mit unseren Glasfaser-angebundenen Rechenzentren und dem schnellen NVMe-Speicher läuft Ihre Website deutlich schneller. Das Webhosting-Kontrollpanel bietet drei Benutzerzugriffsebenen: Administrator, Reseller und Benutzer. Dadurch eignet sich DirectAdmin hervorragend für Unternehmen und Agenturen, die mehrere Kundenwebsites verwalten.