DirectAdmin VPS-Hosting
Leichtes Panel für schnellere Leistung
Leistungsstarke DirectAdmin-Hostingfunktionen
Schnelle Einrichtung
Installieren Sie AlmaLinux 8 64-Bit mit DirectAdmin mit nur einem Klick. Möchten Sie Kundenprojekte hosten? Wählen Sie einfach ein vordefiniertes Reseller-Paket aus, und schon kann es losgehen.
Hohe Verfügbarkeit
Wir überwachen unsere Server rund um die Uhr, um die ständige Verfügbarkeit Ihrer Website zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet DirectAdmin eine automatische Wiederherstellung nach Serverabstürzen, um Ausfallzeiten zu vermeiden.
Dedizierte IP-Adresse
Profitieren Sie von mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Serverkonfiguration, einem besseren Ruf für Ihren Domainnamen und dem direkten Zugriff auf Ihre Website über eine IP-Adresse.
Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an.
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.