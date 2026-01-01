Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
Hébergement VPS DirectAdmin

Panneau léger pour des performances plus rapides

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
4,99  € /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement VPS DirectAdmin

Passez à l'action avec nos offres du Nouvel An

-64 %
KVM 1
13,99  €
4,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 9,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
17,99  €
6,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 12,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
29,99  €
9,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 24,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
59,99  €
19,99  € /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Atteignez votre vitesse maximale

DirectAdmin est un panneau de contrôle léger et extrêmement efficace qui préserve les ressources de votre système.

Grâce à notre infrastructure connectée en fibre optique et à notre stockage NVMe ultra-rapide, votre site web fonctionnera à pleine vitesse.
Vitesse de DirectAdmin

Fonctionnalités d'hébergement DirectAdmin puissantes

Bénéficiez de la puissance de l'hébergement VPS et de la simplicité de DirectAdmin, le tout dans un seul et même package.

Installation rapide

Installez AlmaLinux 8 64 bits avec DirectAdmin en un clic. Vous souhaitez héberger des projets clients ? Sélectionnez simplement un pack revendeur prédéfini, et le tour est joué.

AlmaLinux DirectAdmin

haute disponibilité

Nous surveillons nos serveurs 24h/24 et 7j/7 pour garantir la disponibilité permanente de votre site. De plus, DirectAdmin propose une reprise automatique après incident afin d'éviter toute interruption de service.

disponibilité du VPS

IP dédiée

Bénéficiez d'un contrôle et d'une flexibilité accrus sur la configuration du serveur, d'une meilleure réputation pour votre nom de domaine et d'un accès direct à votre site web via une adresse IP.

IP dédiée

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

réseau mondial de centres de données

Nos centres de données sont répartis dans le monde entier – choisissez celui qui est le plus proche de votre public et bénéficiez d'une vitesse maximale.

Image

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Travaillez plus rapidement avec l'assistant IA

Besoin d'aide pour configurer vos sites web ou paramétrer votre pare-feu ? Notre assistant IA est là pour vous accompagner à chaque étape de la gestion de votre VPS. Posez vos questions et obtenez des réponses précises instantanément.

Assistant IA

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis
Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur l'hébergement VPS DirectAdmin

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement DirectAdmin.

Qu'est-ce que DirectAdmin et à quoi sert-il ?

Quelle est la différence entre cPanel et DirectAdmin ?

Comment installer DirectAdmin sur un VPS ?

Puis-je personnaliser mon VPS DirectAdmin ?

Comment puis-je migrer un site web d'un autre hébergeur DirectAdmin vers Hostinger ?

Aurais-je droit à une assistance technique ?

