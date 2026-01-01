Hébergement VPS DirectAdmin

Qu'est-ce que DirectAdmin et à quoi sert-il ?

DirectAdmin est un panneau de contrôle d'hébergement web basé sur Linux et développé par JBMC Software. Son interface intuitive simplifie la gestion des VPS pour les utilisateurs débutants comme confirmés. Plus important encore, DirectAdmin est un panneau léger : il consomme moins de ressources que les autres panneaux de contrôle majeurs. Grâce à nos centres de données connectés en fibre optique et à notre stockage NVMe haute vitesse, votre site sera beaucoup plus rapide. Ce panneau de contrôle d'hébergement web propose également trois niveaux d'accès utilisateur : administrateur, revendeur et utilisateur. DirectAdmin est ainsi parfaitement adapté aux entreprises et agences gérant plusieurs sites web clients.