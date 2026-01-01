Hébergement VPS DirectAdmin
Panneau léger pour des performances plus rapides
Fonctionnalités d'hébergement DirectAdmin puissantes
Installation rapide
Installez AlmaLinux 8 64 bits avec DirectAdmin en un clic. Vous souhaitez héberger des projets clients ? Sélectionnez simplement un pack revendeur prédéfini, et le tour est joué.
haute disponibilité
Nous surveillons nos serveurs 24h/24 et 7j/7 pour garantir la disponibilité permanente de votre site. De plus, DirectAdmin propose une reprise automatique après incident afin d'éviter toute interruption de service.
IP dédiée
Bénéficiez d'un contrôle et d'une flexibilité accrus sur la configuration du serveur, d'une meilleure réputation pour votre nom de domaine et d'un accès direct à votre site web via une adresse IP.
Rejoignez des millions de clients satisfaits
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.