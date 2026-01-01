DirectAdmin VPS होस्टिंग

वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल में तीन उपयोगकर्ता एक्सेस स्तर भी हैं - एडमिनिस्ट्रेटर, रीसेलर और उपयोगकर्ता। यह डायरेक्टएडमिन को उन व्यवसाय मालिकों और एजेंसियों के लिए उत्कृष्ट बनाता है जो कई क्लाइंट वेबसाइटों का प्रबंधन करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टएडमिन एक हल्का पैनल है - यह अन्य प्रमुख कंट्रोल पैनलों की तुलना में कम संसाधनों का उपयोग करता है। हमारे फाइबर-कनेक्टेड डेटा सेंटर और हाई-स्पीड एनवीएमई स्टोरेज के साथ, आपकी साइट बहुत तेज़ी से चलेगी।

डायरेक्टएडमिन, जेबीएमसी सॉफ्टवेयर के स्वामित्व वाला एक लिनक्स-आधारित वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल है। इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस शुरुआती और उन्नत, दोनों तरह के उपयोगकर्ताओं के लिए वीपीएस प्रबंधन को आसान बनाता है।

cPanel और DirectAdmin की तुलना करने पर, cPanel उपयोगकर्ताओं को अधिक मेमोरी और डिस्क स्पेस प्रदान करता है। इसके विपरीत, DirectAdmin कम संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे यह cPanel की तुलना में हल्का और तेज़ है।

First, you need to purchase one of our VPS hosting plans and the DirectAdmin license . After that, follow these simple steps and install DirectAdmin:

क्या मैं अपने DirectAdmin VPS को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ?