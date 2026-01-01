Fleetbase é uma plataforma de gerenciamento de logística e transporte de código aberto que transforma uma única implantação em um backend de operações completo — gerenciamento de pedidos, despacho de motoristas, planejamento de rotas, rastreamento de veículos em tempo real e notificações de clientes. Sua arquitetura modular, construída em torno de extensões instaláveis como Fleet-Ops, Storefront e Pallet, permite que as equipes executem fluxos de trabalho de entrega, sob demanda, armazenagem e serviços de campo em uma camada compartilhada de identidade, permissão e API.

Hospedar o Fleetbase em seu próprio VPS mantém endereços de clientes, localizações de motoristas e histórico de pedidos dentro da infraestrutura que você controla, evita preços por assento à medida que as frotas crescem e dá aos desenvolvedores acesso direto à API REST, eventos de socket e webhooks necessários para construir aplicativos personalizados para motoristas ou clientes.