Implemente o Fleetbase em uma instalação com um clique.
Plataforma de logística de código aberto para operações de frota, envio, roteamento e gerenciamento de entrega de última milha.
Escolha um plano VPS para Fleetbase
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fleetbase
Fleetbase é uma plataforma de gerenciamento de logística e transporte de código aberto que transforma uma única implantação em um backend de operações completo — gerenciamento de pedidos, despacho de motoristas, planejamento de rotas, rastreamento de veículos em tempo real e notificações de clientes. Sua arquitetura modular, construída em torno de extensões instaláveis como Fleet-Ops, Storefront e Pallet, permite que as equipes executem fluxos de trabalho de entrega, sob demanda, armazenagem e serviços de campo em uma camada compartilhada de identidade, permissão e API.
Hospedar o Fleetbase em seu próprio VPS mantém endereços de clientes, localizações de motoristas e histórico de pedidos dentro da infraestrutura que você controla, evita preços por assento à medida que as frotas crescem e dá aos desenvolvedores acesso direto à API REST, eventos de socket e webhooks necessários para construir aplicativos personalizados para motoristas ou clientes.
Fleetbase: principais recursos
Console de operações de frota
Gerencie pedidos, motoristas, veículos, áreas de serviço e tarifas a partir de um único painel construído para equipes de despacho.
Tracking de veículos ao vivo
Seguir motoristas e veículos em um mapa ao vivo com atualizações de posição em tempo real e histórico completo de atividades.
Planejamento de rota
Planeie rotas de paradas múltiplas e estime os tempos de entrega usando dados de distância e duração alimentados por OSRM.
Registro de extensão
Instale extensões como Fleet-Ops, Storefront e Pallet para adicionar recursos de distribuição, comércio e armazenamento.
API focado no desenvolvedor
Construa drivers personalizados e aplicativos do cliente contra uma API REST documentada com webhooks e eventos de socket em tempo real.
Por que executar Fleetbase na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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