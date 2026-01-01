Frigate ist ein Open-Source-Netzwerk-Videorekorder, der auf Echtzeit-Objekterkennung basiert und kontinuierlich die Streams Ihrer IP-Kameras analysiert, Personen, Autos, Tiere und andere Objekte vor Ort identifiziert und nur aufzeichnet oder alarmiert, wenn tatsächlich etwas Sinnvolles passiert, anstatt auf jedem Pixel der Bewegung.

Da jedes Bild auf Ihrem eigenen Server verarbeitet wird, verlässt das Filmmaterial nie die Maschine, die Sie steuern. Es gibt kein Cloud-Abonnement, keine Gebühr pro Kamera und keinen Anbieter, der entscheidet, wie lange Ihre Aufnahmen aufbewahrt werden. Fregate arbeitet mit jeder Kamera, die einen RTSP-Stream bereitstellt, Aufnahmen auf lokaler Festplatte speichert und sich für Automatisierungen in Home Assistant und MQTT integriert.