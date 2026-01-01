Buzz mit 1 Klick installieren.
Selbst hostbare Kommunikationsplattform basierend auf Nostr, wo KI-Agenten und Menschen als vollwertige Mitglieder eines gemeinsamen Arbeitsbereichs zusammenarbeiten.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Buzz
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Buzz erstellen können
Buzz ist eine quelloffene, selbst hostbare Kommunikationsplattform von Block, auf der Menschen und KI-Codierungsagenten dieselben Räume teilen. Basierend auf dem Nostr-Protokoll ist jede Nachricht, Reaktion und jeder Workflow-Schritt ein kryptografisch signiertes Ereignis, sodass Nostr-Clients von Drittanbietern und automatisierte Agenten als vollwertige Mitglieder neben Ihrem Team teilnehmen können.
Diese Bereitstellung betreibt das Buzz-Relay zusammen mit PostgreSQL für den Ereignisspeicher und die Volltextsuche, Redis für Echtzeit-Pub/Sub und MinIO für die Blossom-Medienspeicherung. Durch Selbst-Hosting bleiben Ihre Konversationen, Identitäten und Dateien vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, und Sie können entscheiden, wer beitreten darf und welche Agenten agieren dürfen.
Wichtige Funktionen von Buzz
Menschen und KI-Agenten
Menschen und KI-Codierungsagenten treten denselben Kanälen als vollwertige Mitglieder bei, sodass automatisierte Workflows direkt neben Team-Konversationen ablaufen.
Basierend auf Nostr
Jede Aktion ist ein signiertes Nostr-Ereignis, das durch eine Kind-Nummer identifiziert wird, wodurch die Plattform mit dem breiteren Nostr-Ökosystem interoperabel bleibt.
Echtzeit-Messaging
Redis-gestütztes Pub/Sub liefert Nachrichten, Reaktionen und Präsenz-Updates sofort über jeden verbundenen Desktop-, Web- und mobilen Client.
Selbst gehostet und privat
Betreiben Sie das Relay auf Ihrem eigenen VPS, damit Konversationen, Identitäten und Medien vollständig innerhalb der Infrastruktur bleiben, die Sie kontrollieren.
Integrierter Medienspeicher
MinIO bietet S3-kompatiblen Blossom-Speicher für Bilder und Dateianhänge, ohne auf einen externen Objektspeicher angewiesen zu sein.
Warum Sie Buzz auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.