Construa sistemas que sejam escaláveis com um domínio .systems

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Durante o primeiro ano
.systems

Sobre o domínio .systems

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .systems

O que é um domínio . systems?

. systems é um TLD genérico adequado para empresas, fornecedores de TI, empresas de engenharia e organizações que oferecem soluções, infraestruturas ou serviços complexos, com ênfase no trabalho estruturado e baseado em sistemas.

Para quem é o domínio . systems?

O domínio . systems é ideal para consultores de TI, fornecedores de software, integradores de sistemas e fornecedores de infraestruturas que oferecem soluções técnicas complexas e suporte. Adapta-se tanto a projetos de nicho como a empresas de tecnologia consolidadas.

Porquê escolher um domínio . systems?

Um domínio . systems sinaliza um foco técnico e estruturado desde a primeira visita, melhorando a clareza e a recordação da marca. Permite uma nomenclatura consistente em websites, e-mails e documentação, ajudando a manter uma presença online profissional e escalável.

Informação do domínio para .systems

TLD
.systems
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .systems FAQ

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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