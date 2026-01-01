Escalabilidade ilimitada com um domínio .cloud

24,99/ano1,991º ano
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.cloud
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Sobre o domínio .cloud

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .cloud

O que é um domínio .cloud?

.cloud é um TLD genérico concebido para serviços na nuvem, produtos SaaS e projetos digitais. É aberto a qualquer pessoa, o que o torna popular entre empresas de tecnologia, programadores e ferramentas online.

Para quem é um domínio .cloud?

Um domínio .cloud é ideal para fornecedores de SaaS, empresas de alojamento, consultores de TI e programadores que pretendam apresentar ferramentas ou plataformas baseadas na cloud. É adequado para páginas de destino de produtos, serviços de infraestrutura e portfólios de tecnologia modernos.

Porquê escolher um domínio .cloud?

Um domínio .cloud sinaliza claramente serviços online e infraestruturas modernas, ajudando os visitantes a compreender rapidamente o seu foco. Reforça a identidade visual da sua marca em todo o website, e-mails e materiais de marketing, acompanhando a evolução do seu negócio.

Informação do domínio para .cloud

TLD
.cloud
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
Proteção de domínios premium
Addon
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
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Proteção gratuita da privacidade do domínio
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Domínio .cloud FAQ

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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