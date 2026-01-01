Crie sem limites com um domínio .studio

43,99/ano12,991º ano
Poupe 70%
Durante o primeiro ano
.studio

Sobre o domínio .studio

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .studio

O que é um domínio . studio?

O domínio . studio é uma extensão genérica frequentemente utilizada por profissionais criativos, agências e estúdios. Flexível e independente da localização, é ideal para portfólios, produtoras e marcas de design.

Para quem é um domínio . studio?

Um domínio . studio é ideal para agências de design, estúdios de arte, fotógrafos e freelancers criativos que pretendam exibir os seus portfólios ou serviços. É perfeito para destacar trabalhos visuais e reforçar uma identidade criativa profissional.

Porquê escolher um domínio . studio?

Um domínio . studio sinaliza claramente um espaço criativo ou focado na produção, ajudando os visitantes a compreender os seus serviços rapidamente. Também contribui para uma identidade visual consistente no seu website, e-mails e materiais de marketing à medida que o seu negócio cresce.

Informação do domínio para .studio

TLD
.studio
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

Explorar outras extensões de domínio

.pt

Os clientes portugueses esperam que

17,99 €17,99/1º anoVerificar disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

16,99 €2,99/1º anoVerificar disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

32,99 €0,99/1º anoVerificar disponibilidade

.io

O domínio que todas as startups desejam.

65,99 €27,99/1º anoVerificar disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

18,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que faz melhor.

29,99 €2,99/1º anoVerificar disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

24,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

Domínio .studio FAQ

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.