Ajude as pessoas a resolver os seus problemas com um domínio .solutions

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Durante o primeiro ano
.solutions

Sobre o domínio .solutions

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .solutions

O que é um domínio . solutions?

.solutions é um domínio genérico de topo (TLD) adequado para empresas e profissionais que oferecem serviços, respostas ou soluções para problemas. É amplamente utilizado por consultoras, fornecedores de tecnologia e sites focados no suporte.

Para quem é o domínio . solutions?

O domínio . solutions é ideal para consultores, agências, fornecedores de software e startups tecnológicas focadas na resolução de problemas de clientes. Sinaliza a expertise em resolução de problemas para empresas de serviços, ferramentas SaaS e plataformas de suporte.

Porquê escolher um domínio . solutions?

Um domínio . solutions sinaliza claramente que oferece soluções e serviços de resolução de problemas, ajudando os visitantes a compreender rapidamente o seu valor. Reforça a consistência da sua marca em todo o seu website, e-mails e materiais de marketing à medida que o seu negócio cresce.

Informação do domínio para .solutions

TLD
.solutions
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .solutions FAQ

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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