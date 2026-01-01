Show the world your best work with a .photo domain
31,99€/ano22,99€1º anoDurante o primeiro ano
Poupe 28%
Sobre o domínio .photo
Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .photo
What is a .photo domain?
.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.
Who is a .photo domain for?
A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.
Why choose a .photo domain?
A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.
Informação do domínio para .photo
TLD
.photo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €
Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?
Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas
Como obter o melhor nome de domínio
1. Inclua o nome da sua marca.
Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
2. Escolha um nome curto
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
3. Menos é mais
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
4. Pense no seu público
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
5. Seja rápido
Explorar outras extensões de domínio
.pt
Os clientes portugueses esperam que
.com
O domínio favorito do mundo
.shop
Transformar visitantes em compradores
.io
O domínio que todas as startups desejam.
.icu
Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu
.xyz
Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.
.pro
Mostre ao mundo o que faz melhor.
.cloud
Onde as empresas modernas operam
Domínio .photo FAQ
What does a .photo domain mean?
A .photo domain signals a site about photography or photos. It’s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Is a .photo domain trusted?
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Is a .photo a good domain?
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .photo domain or .com domain?
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Who can register a .photo domain?
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Are there restrictions on .photo domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
How much does a .photo domain cost?
At Hostinger, a .photo domain costs 22,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.