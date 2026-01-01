Show the world your best work with a .photo domain

31,99/ano22,991º ano
Poupe 28%
Durante o primeiro ano
.photo

Sobre o domínio .photo

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .photo

What is a .photo domain?

.photo is a generic top-level domain for photography-related sites. It has no special registration restrictions, so individuals, studios, and businesses can use it for portfolios, galleries, or visual brands.

Who is a .photo domain for?

A .photo domain works well for photographers, studios, visual artists, and portfolio sites that want a clear, memorable web address for showcasing images and services. It suits both personal work and growing creative businesses.

Why choose a .photo domain?

A .photo domain helps visitors understand your website at a glance and gives your brand a clear, memorable identity. It supports trustworthy website, email, and marketing use, while staying flexible as your business grows.

Informação do domínio para .photo

TLD
.photo
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

Explorar outras extensões de domínio

.pt

Os clientes portugueses esperam que

17,99 €17,99/1º anoVerificar disponibilidade

.com

O domínio favorito do mundo

16,99 €2,99/1º anoVerificar disponibilidade

.shop

Transformar visitantes em compradores

32,99 €0,99/1º anoVerificar disponibilidade

.io

O domínio que todas as startups desejam.

65,99 €27,99/1º anoVerificar disponibilidade

.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

18,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

.pro

Mostre ao mundo o que faz melhor.

29,99 €2,99/1º anoVerificar disponibilidade

.cloud

Onde as empresas modernas operam

24,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

Domínio .photo FAQ

A .photo domain signals a site about photography or photos. It’s commonly used by photographers, studios, portfolios, and image-focused brands, and it was created to make those sites easy to recognize.
Yes. .photo is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domain extensions.
Yes, if your site is about photography, visual work, or photo sharing. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .photo if you want a clear, niche name that matches your content and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want a broader, general-purpose domain.
Anyone can register a .photo domain. There are no special industry, location, or membership requirements to qualify.
Yes. The name must follow standard domain rules, and reserved or premium names may not be available. Some registrations may also need to meet registry policies.
At Hostinger, a .photo domain costs 22,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.