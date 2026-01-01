Divulgue a notícia primeiro com um domínio .news

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Durante o primeiro ano
.news

Sobre o domínio .news

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .news

O que é um domínio . news?

O domínio . news é um domínio genérico de topo criado para sites de notícias, media e jornalismo. Não tem restrições específicas de elegibilidade e é amplamente utilizado para conteúdo informativo e oportuno.

Para quem é um domínio . news?

Um domínio . news é ideal para editoras, meios de comunicação, bloggers e organizações que partilham atualizações em tempo real. Ajuda a destacar conteúdo jornalístico, a construir autoridade e a manter o público informado sobre temas gerais ou de nicho.

Porquê escolher um domínio . news?

Um domínio . news deixa o seu foco claro à primeira vista, ajudando os visitantes a reconhecer rapidamente informações e atualizações. Promove uma identidade visual consistente no seu website, e-mails e materiais de marketing à medida que a sua oferta de conteúdo cresce.

Informação do domínio para .news

TLD
.news
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .news FAQ

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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