Estabeleça o seu negócio com um domínio .company

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Durante o primeiro ano
.company

Sobre o domínio .company

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .company

O que é um domínio . empresa?

.company é um domínio genérico de topo (TLD) concebido para empresas de qualquer dimensão ou setor. É amplamente utilizado para sites corporativos, portfólios e identidades online profissionais, sem restrições geográficas.

Para quem é um domínio . empresa?

Um domínio . empresa é ideal para corporações, agências e fornecedores B2B que desejam uma identidade clara e profissional. É adequado para empresas-mãe, subsidiárias e equipas globais que partilham uma presença online unificada.

Porquê escolher um domínio .company?

Um domínio . empresa declara claramente o que é a sua organização e reforça uma imagem profissional e consistente. Ajuda os visitantes a reconhecê-la rapidamente e funciona bem em sites, endereços de e-mail e na construção da marca a longo prazo.

Informação do domínio para .company

TLD
.company
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .company FAQ

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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