Registe o seu nome de domínio .biz

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Poupe 67%
Durante o primeiro ano
.biz

Sobre o domínio .biz

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .biz

O que é um domínio .biz?

O domínio . biz é um domínio genérico de topo criado para uso comercial. É amplamente utilizado por empresas, empresários e sites de comércio eletrónico que procuram um nome claro e focado nos negócios.

Para quem é um domínio .biz?

Um domínio . biz é ideal para pequenos empresários, startups, consultores e projetos de comércio eletrónico focados em atividades comerciais. Ajuda a sinalizar uma presença empresarial para serviços profissionais e sites corporativos.

Porquê escolher um domínio .biz?

Um domínio . biz sinaliza claramente um website orientado para negócios, ajudando os visitantes a identificar rapidamente o que oferece. Reforça uma identidade visual profissional e consistente em todo o seu website, e-mails e materiais de marketing, à medida que o seu negócio cresce.

Informação do domínio para .biz

TLD
.biz
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .biz FAQ

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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