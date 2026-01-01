Deixe a sua criatividade expressar-se através de um domínio .art

22,99/ano1,991º ano
Poupe 91%
Durante o primeiro ano
.art

Sobre o domínio .art

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .art

O que é um domínio . art?

.art é um domínio genérico de nível superior dirigido a artistas, galerias, museus e marcas criativas. É aberto a qualquer pessoa em todo o mundo e comummente utilizado para portfólios, exposições e outros projetos com foco na arte.

Para quem é um domínio . art?

Um domínio . art é ideal para artistas, galerias, museus e estúdios criativos que desejam um espaço claro e memorável para expor os seus trabalhos online. É perfeito para portfólios, exposições, projetos de arte digital e organizações culturais.

Porquê escolher um domínio . art?

Um domínio . art sinaliza um foco claro na criatividade e no trabalho visual, ajudando os visitantes a compreender o seu website instantaneamente. Promove uma identidade visual consistente no seu website, e-mails e materiais de marketing à medida que o seu portfólio ou negócio se desenvolve.

Informação do domínio para .art

TLD
.art
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .art FAQ

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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