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.agency

Sobre o domínio .agency

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .agency

O que é um domínio . agência?

O domínio . agência é um TLD genérico e aberto, criado para agências, empresas de serviços e equipas profissionais. É amplamente utilizado por empresas de marketing, criação, recrutamento e consultoria.

Para quem é um domínio . agência?

Um domínio . agência é ideal para agências de marketing, estúdios criativos, empresas de recrutamento e equipas de consultoria que pretendam uma identidade online clara e profissional. É adequado tanto para especialistas em nichos de mercado como para agências que oferecem múltiplos serviços.

Porquê escolher um domínio . agência?

Um domínio . agência comunica claramente os seus serviços profissionais e facilita o reconhecimento da sua marca. Permite uma nomenclatura consistente no seu website, e-mails e campanhas, ajudando a manter a clareza à medida que o seu negócio cresce.

Informação do domínio para .agency

TLD
.agency
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .agency FAQ

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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