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استضافة المواقع
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لقد فهم وكيل هوستينجر مخاوفي بسرعة وقدم إرشادات واضحة خطوة بخطوة حلت مشكلتي دون أي لبس.
خدمة دعم Hostinger Agent، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ممتازة. في الواقع، أفضّلها على التحدث مع شخص لأنني لا أشعر بالاستعجال.
مساعدهم الذكي Hostinger Agent مفيد للغاية. فبدلاً من إحالتي إلى صفحات مساعدة لا حصر لها، يقوم بتنفيذ مهام في حسابي. إنه أشبه بوجود مسؤول نظام مبتدئ متاح عند الحاجة.
الأسئلة الشائعة حول وكيل هوستينجر
ما هو وكيل هوستينجر؟
Kodee هو وكيل الدعم المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Hostinger — صُمم خصيصاً لإدارة مواقعك وخدماتك عبر دردشة بسيطة. بإمكانه تنفيذ أكثر من 500 إجراء على مستوى الإدارة التقنية، بدءاً من ترحيل المواقع وإنشاء النسخ الاحتياطية، وصولاً إلى إدارة سجلات نظام أسماء الدومينات (DNS) والتحقق من سلامة الخوادم.تعرّف على المزيد حول كودي.