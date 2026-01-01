Hosting Svelte

Distribuisci app Svelte in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Hosting semplice e intuitivo, prezzi mensili trasparenti.

Ospita la tua app Svelte su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Distribuiscila in tutta sicurezza, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Popolare
79% di sconto
Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per il modo in cui Svelte spedisce

Distribuisci la tua app Svelte con una configurazione che non ti intralcia. Carica il tuo codice e l'hosting Node.js di Hostinger ti fornisce l'ambiente di runtime necessario al tuo progetto, garantendo un caricamento rapido delle pagine e riducendo al minimo le configurazioni manuali. La tua app viene eseguita su un'infrastruttura gestita, progettata per gestire il traffico senza necessità di continue ottimizzazioni. Questo significa meno attività di distribuzione da monitorare e più tempo da dedicare allo sviluppo di funzionalità che gli utenti possono effettivamente utilizzare.
hosting svelte

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting Svelte

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Svelte.
L'hosting Svelte è una configurazione di hosting Node.js per la distribuzione di applicazioni create con Svelte su un server di produzione. È importante perché la tua applicazione necessita di un ambiente di runtime, un processo di build e un flusso di lavoro di distribuzione per servire le pagine e gestire gli aggiornamenti in modo affidabile in produzione.
Con un normale hosting VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger, queste attività del server vengono gestite per te, così puoi concentrarti sulla tua app Svelte e sul processo di distribuzione.
Sì. Puoi collegare il tuo account GitHub, concedere l'accesso al repository privato ed effettuare il deployment dal ramo che preferisci. Dopodiché, i push su quel ramo potranno attivare aggiornamenti come qualsiasi altro deployment basato su Git.
I piani tariffari prevedono dei limiti per risorse e traffico. Se la crescita della tua app supera tali limiti, potrebbe essere necessario passare a un piano superiore. Non applichiamo costi aggiuntivi a sorpresa per l'utilizzo normale, ma in caso di traffico elevato e costante, è consigliabile optare per un piano più potente.
Carica l'app su un repository Git, collegala a Hostinger e imposta i comandi di build e di avvio dal pannello. Se la tua app è già in esecuzione in locale, la migrazione di solito consiste solo nella modifica delle variabili d'ambiente e delle impostazioni di distribuzione.

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