Hosting per remix

Distribuisci le app Remix più velocemente su Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
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Prezzi mensili semplici, senza costi nascosti.

Ospita la tua app Remix in tutta sicurezza su un'infrastruttura affidabile, progettata per la produzione. Provala senza rischi grazie alla nostra garanzia di rimborso di 30 giorni.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
GRATIS
Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Hosting Remix ottimizzato per la velocità.

Distribuisci la tua app Remix su hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Carica il tuo codice e le tue route, i loader e le azioni verranno eseguiti in un ambiente server-ready progettato per applicazioni web full-stack. Il tuo progetto rimane su un'infrastruttura gestita con la disponibilità e la scalabilità necessarie per il traffico di produzione. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione del server e più tempo per sviluppare funzionalità per gli utenti.
hosting remix

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

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Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

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Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

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Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Remix

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Remix.
L'hosting di Remix significa distribuire un'applicazione Remix su un ambiente Node.js in grado di eseguire il codice del server e gestire traffico reale. È importante perché Remix necessita di un runtime che supporti la gestione completa delle richieste, non solo l'hosting di file statici.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con il nostro hosting Remix, la configurazione del runtime e del server viene gestita per te, così puoi distribuire l'applicazione senza dover occuparti della macchina.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. I successivi push potranno attivare nuove build, nello stesso modo in cui avviene per i repository pubblici.
Non ci sono costi aggiuntivi a sorpresa. Se la tua app cresce oltre i limiti inclusi nel piano, dovrai passare a un piano superiore o adeguare l'utilizzo in modo che il servizio possa continuare a funzionare entro i limiti delle risorse assegnate.
Carica il tuo progetto Remix su GitHub, collega il repository a Hostinger e distribuisci il ramo desiderato. Se stai migrando da un altro host, mantieni il codice dell'app e le variabili d'ambiente, quindi reindirizza il traffico alla nuova distribuzione dopo averla testata.

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