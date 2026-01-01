Hosting Gatsby

Implementa siti Gatsby in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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hosting Gatsby

Prezzi semplici per l'hosting Gatsby

Ospita la tua app Gatsby in tutta sicurezza su un hosting Node.js affidabile e progettato per la produzione. Ogni piano include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
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Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
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Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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7,99/mese
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
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Nessun limite siti web
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4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per le performance di Gatsby

Pubblica il tuo sito Gatsby su hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Carica il tuo codice e le tue pagine statiche e la logica dell'applicazione verranno servite da un runtime pronto per i moderni progetti JavaScript. Il tuo progetto rimane su un'infrastruttura gestita, con uptime e scalabilità gestiti automaticamente. Questo significa meno attività di distribuzione da gestire e più tempo da dedicare allo sviluppo di funzionalità che i tuoi utenti potranno effettivamente vedere.
hosting Gatsby

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

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Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Gatsby

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting per Gatsby.
L'hosting Gatsby consiste nel distribuire un'applicazione o un sito Gatsby su un ambiente di runtime che ospita il frontend generato e supporta le parti Node.js necessarie al progetto. È importante perché l'hosting di produzione si occupa di uptime, scalabilità e distribuzione, evitando di dover eseguire tutto dalla propria macchina locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il server, la versione di Node.js, il gestore dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Gatsby gestito, la piattaforma si occupa per te del flusso di runtime e di distribuzione, permettendoti di concentrarti sull'applicazione anziché sulla configurazione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo che desideri utilizzare. Gli aggiornamenti possono essere distribuiti dai successivi push nello stesso modo in cui si farebbe con un repository pubblico.
I piani tariffari prevedono dei limiti per risorse e traffico. Se un progetto supera tali limiti, è necessario passare a un piano superiore anziché pagare costi aggiuntivi casuali. Prima di avviare un progetto su larga scala, verifica i dettagli del tuo piano per conoscere i limiti attuali.
Collega il progetto Gatsby dal tuo repository Git oppure carica il codice sorgente della build, quindi distribuiscilo su Hostinger. Se stai migrando da un altro host, aggiorna le variabili d'ambiente e le impostazioni del dominio, quindi verifica che la build e l'ambiente di runtime corrispondano alla tua configurazione attuale.

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