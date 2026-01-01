Hosting di Documentaurus

Implementa i siti Docusaurus in pochi minuti, non in ore.

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da3,99/mese
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Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
hosting di docusaurus

Prezzi semplici per l'hosting di Docusaurus

Ospita il tuo sito Docusaurus in tutta sicurezza su un hosting Node.js affidabile, progettato per la produzione. Ogni piano include la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provarlo senza rischi.
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Più strumenti e potere per la crescita
18,99
3,99/mese
Scegli il piano
Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web
50 siti web
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Connettore incluso
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Costruisci con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
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CDN globale interna
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Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
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20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
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Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web
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Nessun limite siti web
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
Nessun limite caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Progettato per la documentazione scalabile di Docusaurus

Pubblica il tuo sito Docusaurus su hosting Node.js senza configurazioni aggiuntive. Carica la tua app di documentazione e Hostinger si occuperà dell'ambiente di runtime, così il tuo sito di contenuti sarà pronto a pubblicare pagine con un flusso di lavoro semplice e familiare. Il tuo progetto, inoltre, viene eseguito su un'infrastruttura gestita progettata per l'affidabilità, permettendoti di dedicare meno tempo alla manutenzione del server e più tempo all'aggiornamento dei contenuti. Questo offre al tuo team una sede stabile per la documentazione, in grado di adattarsi alla crescita del sito.
hosting di docusaurus

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci occupiamo di tutto.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

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Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.
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Domande frequenti sull'hosting di Docusaurus

Trova le risposte alle domande più frequenti sui servizi di hosting di Docusaurus.
L'hosting di Docusaurus significa implementare un sito web creato con Docusaurus in un ambiente Node.js attivo, in modo che gli utenti possano accedervi online. È importante perché la documentazione, il blog o il sito del progetto necessitano di un ambiente di runtime server e di un processo di implementazione stabile, non solo di uno sviluppo locale.
Con un VPS, gestisci autonomamente il sistema operativo, la versione di Node.js, l'avvio dei processi, gli aggiornamenti e la sicurezza. Con l'hosting Node.js di Hostinger per l'hosting di docusaurus, la configurazione del runtime e del deployment viene gestita per te, così puoi concentrarti sul sito anziché sulla manutenzione del server.
Sì. Collega il tuo account GitHub, concedi l'accesso al repository privato ed effettua il deployment dal ramo desiderato. Dopodiché, i push su quel ramo potranno attivare gli aggiornamenti nello stesso modo in cui avviene con un repository pubblico.
Il traffico è vincolato ai limiti del tuo piano di hosting e, se il tuo sito Docusaurus cresce superandoli, potrebbe essere necessario un upgrade. Non nascondiamo i costi aggiuntivi dietro clausole ambigue, quindi verifica i limiti del tuo piano prima del lancio.
Inserisci il sito in un repository Git, collegalo a Hostinger e distribuisci il ramo che contiene la build di produzione. Se stai migrando da un altro host, dopo la distribuzione, punta il tuo dominio e verifica che le impostazioni di build corrispondano alla tua configurazione attuale.

Abbiamo a cuore la tua privacy

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