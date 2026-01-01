एक क्लिक में Cognee इंस्टॉल करें।
स्व-संचालित एआई मेमोरी इंजन जो आपके डेटा को एजेंटों के लिए क्वेरी करने योग्य ज्ञान ग्राफ में परिवर्तित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cognee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
कॉग्नी एक ओपन-सोर्स एआई मेमोरी इंजन है जो कमजोर आरएजी पाइपलाइनों को एक वास्तविक सिमेंटिक लेयर से बदल देता है। यह दस्तावेज़ों, वार्तालापों, छवियों, ऑडियो और डेटाबेस रिकॉर्ड्स को ग्रहण करता है, आपके द्वारा चुने गए एलएलएम का उपयोग करके संस्थाओं और संबंधों को निकालता है, और उन्हें वेक्टर एम्बेडिंग के साथ एक कनेक्टेड नॉलेज ग्राफ के रूप में संग्रहीत करता है, ताकि एजेंट अलग-अलग टेक्स्ट चंक्स के बजाय जुड़े हुए तथ्यों से प्रश्नों के उत्तर दे सकें।एक ही एपीआई कॉल से डेटा इनपुट हो जाता है और सर्च से ग्राफ-आधारित परिणाम मिलते हैं जिन्हें आपके एप्लिकेशन और एजेंट फ्रेमवर्क सीधे उपयोग कर सकते हैं। अपने खुद के वीपीएस पर कॉग्नी चलाने से मालिकाना दस्तावेज़, एम्बेडिंग और परिणामी ग्राफ आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जबकि पोस्टग्रेएसक्यूएल रिलेशनल मेटाडेटा और परसिस्टेंट वॉल्यूम वेक्टर और ग्राफ स्टोर को संभालते हैं।
Cognee की मुख्य विशेषताएं
नॉलेज ग्राफ मेमोरी
कॉग्नी आपके डेटा से एंटिटी और रिलेशनशिप निकालता है और उन्हें सपाट टेक्स्ट चंक्स के बजाय क्वेरी करने योग्य ग्राफ के रूप में स्टोर करता है।
किसी भी स्रोत का सेवन करें
एक ही एपीआई के माध्यम से दस्तावेज़, वार्तालाप, चित्र, ऑडियो और डेटाबेस रिकॉर्ड लोड करें और कॉग्नी को उन्हें मेमोरी में सामान्यीकृत करने दें।
ग्राफ़-जागरूक खोज
प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछें और संबंधित तथ्यों पर आधारित उत्तर प्राप्त करें, जिससे एजेंट के उत्तरों में भ्रम की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।
अपना LLM लाएं
एक मॉडल सेटिंग बदलकर Cognee को OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, या किसी स्थानीय Ollama एंडपॉइंट पर इंगित करें।
एजेंटों के लिए REST API
मेमोरी को एक प्रमाणित REST API के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए आपके एप्लिकेशन और एजेंट फ्रेमवर्क HTTPS के माध्यम से इसे पढ़ और लिख सकते हैं।
पहले से प्राइवेट
आपकी फ़ाइलें, एम्बेडिंग और ग्राफ़ किसी तृतीय-पक्ष मेमोरी सेवा के बजाय आपके वीपीएस पर डॉकर वॉल्यूम में रहते हैं।
आपको Cognee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।