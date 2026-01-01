कॉग्नी एक ओपन-सोर्स एआई मेमोरी इंजन है जो कमजोर आरएजी पाइपलाइनों को एक वास्तविक सिमेंटिक लेयर से बदल देता है। यह दस्तावेज़ों, वार्तालापों, छवियों, ऑडियो और डेटाबेस रिकॉर्ड्स को ग्रहण करता है, आपके द्वारा चुने गए एलएलएम का उपयोग करके संस्थाओं और संबंधों को निकालता है, और उन्हें वेक्टर एम्बेडिंग के साथ एक कनेक्टेड नॉलेज ग्राफ के रूप में संग्रहीत करता है, ताकि एजेंट अलग-अलग टेक्स्ट चंक्स के बजाय जुड़े हुए तथ्यों से प्रश्नों के उत्तर दे सकें।

एक ही एपीआई कॉल से डेटा इनपुट हो जाता है और सर्च से ग्राफ-आधारित परिणाम मिलते हैं जिन्हें आपके एप्लिकेशन और एजेंट फ्रेमवर्क सीधे उपयोग कर सकते हैं। अपने खुद के वीपीएस पर कॉग्नी चलाने से मालिकाना दस्तावेज़, एम्बेडिंग और परिणामी ग्राफ आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जबकि पोस्टग्रेएसक्यूएल रिलेशनल मेटाडेटा और परसिस्टेंट वॉल्यूम वेक्टर और ग्राफ स्टोर को संभालते हैं।