FreshRSS 是一款功能强大、轻量级的 RSS 订阅聚合器，专为希望完全掌控新闻消费的自托管爱好者设计。它采用 PHP 构建，资源占用极少，提供了一种快速高效的方式来关注数百个网站，而无需单独访问每个网站。FreshRSS 支持多用户，每个用户都有自己的订阅和阅读偏好，非常适合家庭、团队或管理多样化信息源的个人。该平台简洁的界面、丰富的键盘快捷键和移动响应式设计，让您在所有设备上都能轻松获取信息。

常见用例

新闻爱好者使用 FreshRSS 将来自多个新闻源、博客和出版物的内容聚合到一个统一的阅读体验中。软件开发人员通过数十个代码库和文档站点跟踪项目更新、技术博客和发布说明。内容创作者通过集中式订阅管理来监控竞争对手、行业趋势和灵感来源。研究人员聚合学术出版物、行业报告和专业出版物，用于文献监控。团队部署多用户实例，共享精选订阅源，以实现协作知识管理和趋势跟踪。

主要功能

自托管 RSS/Atom 订阅聚合，保护隐私

多用户支持，提供独立的订阅和偏好设置

适用于任何设备的移动响应式网页界面

为高级用户提供丰富的键盘快捷键

所有订阅源的高级过滤和搜索功能

基于类别和标签的订阅源组织

标记为收藏和分享功能

为截断的订阅源抓取完整的文章内容

支持第三方移动阅读器（Fever、Google Reader API）的 API

用于扩展功能的插件系统

用于订阅源管理的 OPML 导入/导出

可自定义的主题和显示选项

可配置间隔的自动订阅源更新

统计数据和阅读分析

资源占用低，适用于树莓派

为何在 Hostinger VPS 上部署 FreshRSS

在 Hostinger VPS 上部署 FreshRSS 可确保 24/7 全天候可靠的订阅源更新，而无需依赖您的家用电脑或互联网连接。VPS 环境提供按计划一致的订阅源抓取，不受本地断电影响；专用资源可处理数百个订阅而不会出现性能问题；企业级网络连接可从全球来源快速更新订阅源。您将受益于专业的正常运行时间保证，确保您不会错过重要更新；充足的带宽用于抓取完整的文章内容和媒体；以及从任何设备随时随地进行集中访问。Hostinger 的基础设施为长期运行的订阅聚合提供了比住宅连接更好的可靠性，而持久存储则可在更新过程中保护您精心策划的订阅、阅读历史和偏好。