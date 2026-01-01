FreshRSS
ตัวรวบรวมฟีด RSS ที่โฮสต์ด้วยตนเอง สำหรับจัดการและอ่านฟีดของคุณ
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน FreshRSS
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
เกี่ยวกับ FreshRSS
FreshRSS เป็นตัวรวบรวมฟีด RSS ที่ทรงพลัง น้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการโฮสต์ด้วยตนเองที่ต้องการควบคุมการบริโภคข่าวสารของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ สร้างด้วย PHP และใช้ทรัพยากรน้อย ให้วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดตามเว็บไซต์หลายร้อยแห่งโดยไม่ต้องเข้าชมทีละแห่ง ด้วยการรองรับผู้ใช้หลายคน แต่ละคนมีการสมัครสมาชิกและการตั้งค่าการอ่านของตนเอง FreshRSS เหมาะสำหรับครอบครัว ทีม หรือบุคคลที่จัดการแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาของแพลตฟอร์ม ทางลัดคีย์บอร์ดที่ครอบคลุม และการออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถือ ทำให้การรับข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดายในทุกอุปกรณ์ของคุณ
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ที่ชื่นชอบข่าวสารใช้ FreshRSS เพื่อรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข่าว บล็อก และสิ่งพิมพ์หลายแห่งให้เป็นประสบการณ์การอ่านแบบรวมศูนย์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ติดตามการอัปเดตโครงการ บล็อกทางเทคนิค และบันทึกการเผยแพร่จากที่เก็บข้อมูลและเว็บไซต์เอกสารประกอบหลายสิบแห่ง ผู้สร้างเนื้อหาตรวจสอบคู่แข่ง แนวโน้มอุตสาหกรรม และแหล่งแรงบันดาลใจผ่านการจัดการฟีดแบบรวมศูนย์ นักวิจัยรวบรวมสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รายงานอุตสาหกรรม และสิ่งพิมพ์เฉพาะทางสำหรับการติดตามวรรณกรรม ทีมงานปรับใช้ระบบหลายผู้ใช้เพื่อแบ่งปันฟีดที่คัดสรรมาสำหรับการจัดการความรู้ร่วมกันและการติดตามแนวโน้ม
คุณสมบัติหลัก
- การรวบรวมฟีด RSS/Atom ที่โฮสต์ด้วยตนเองพร้อมการปกป้องความเป็นส่วนตัว
- การรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมการสมัครสมาชิกและการตั้งค่าส่วนบุคคล
- อินเทอร์เฟซเว็บที่ตอบสนองต่อมือถือสำหรับทุกอุปกรณ์
- ทางลัดคีย์บอร์ดที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- การกรองและการค้นหาขั้นสูงในทุกฟีด
- การจัดระเบียบฟีดตามหมวดหมู่และแท็ก
- ความสามารถในการทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรดและการแบ่งปัน
- การดึงเนื้อหาบทความฉบับเต็มสำหรับฟีดที่ถูกตัดทอน
- การรองรับ API สำหรับโปรแกรมอ่านมือถือของบุคคลที่สาม (Fever, Google Reader API)
- ระบบปลั๊กอินสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น
- การนำเข้า/ส่งออก OPML สำหรับการจัดการฟีด
- ธีมและตัวเลือกการแสดงผลที่ปรับแต่งได้
- การอัปเดตฟีดอัตโนมัติพร้อมช่วงเวลาที่กำหนดค่าได้
- สถิติและการวิเคราะห์การอ่าน
- การใช้ทรัพยากรต่ำ เหมาะสำหรับ Raspberry Pi
ทำไมต้องปรับใช้ FreshRSS บน Hostinger VPS
การปรับใช้ FreshRSS บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดตฟีดจะเชื่อถือได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ สภาพแวดล้อม VPS ให้การดึงฟีดที่สอดคล้องกันตามกำหนดเวลา โดยไม่คำนึงถึงไฟฟ้าดับในพื้นที่ ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการจัดการการสมัครสมาชิกหลายร้อยรายการโดยไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ และการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการอัปเดตฟีดที่รวดเร็วจากแหล่งทั่วโลก คุณจะได้รับประโยชน์จากการรับประกัน Uptime ระดับมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ แบนด์วิดท์ที่เพียงพอสำหรับการดึงเนื้อหาบทความและสื่อฉบับเต็ม และการเข้าถึงแบบรวมศูนย์จากทุกอุปกรณ์ทุกที่ โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger ให้ความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าการเชื่อมต่อที่อยู่อาศัยสำหรับการรวบรวมฟีดที่ทำงานเป็นเวลานาน ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องการสมัครสมาชิก ประวัติการอ่าน และการตั้งค่าที่คุณคัดสรรมาอย่างดีในการอัปเดตต่างๆ
