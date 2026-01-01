FreshRSS

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ FreshRSS

FreshRSS เป็นตัวรวบรวมฟีด RSS ที่ทรงพลัง น้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการโฮสต์ด้วยตนเองที่ต้องการควบคุมการบริโภคข่าวสารของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ สร้างด้วย PHP และใช้ทรัพยากรน้อย ให้วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการติดตามเว็บไซต์หลายร้อยแห่งโดยไม่ต้องเข้าชมทีละแห่ง ด้วยการรองรับผู้ใช้หลายคน แต่ละคนมีการสมัครสมาชิกและการตั้งค่าการอ่านของตนเอง FreshRSS เหมาะสำหรับครอบครัว ทีม หรือบุคคลที่จัดการแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาของแพลตฟอร์ม ทางลัดคีย์บอร์ดที่ครอบคลุม และการออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถือ ทำให้การรับข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดายในทุกอุปกรณ์ของคุณ

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ที่ชื่นชอบข่าวสารใช้ FreshRSS เพื่อรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข่าว บล็อก และสิ่งพิมพ์หลายแห่งให้เป็นประสบการณ์การอ่านแบบรวมศูนย์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ติดตามการอัปเดตโครงการ บล็อกทางเทคนิค และบันทึกการเผยแพร่จากที่เก็บข้อมูลและเว็บไซต์เอกสารประกอบหลายสิบแห่ง ผู้สร้างเนื้อหาตรวจสอบคู่แข่ง แนวโน้มอุตสาหกรรม และแหล่งแรงบันดาลใจผ่านการจัดการฟีดแบบรวมศูนย์ นักวิจัยรวบรวมสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ รายงานอุตสาหกรรม และสิ่งพิมพ์เฉพาะทางสำหรับการติดตามวรรณกรรม ทีมงานปรับใช้ระบบหลายผู้ใช้เพื่อแบ่งปันฟีดที่คัดสรรมาสำหรับการจัดการความรู้ร่วมกันและการติดตามแนวโน้ม

คุณสมบัติหลัก

  • การรวบรวมฟีด RSS/Atom ที่โฮสต์ด้วยตนเองพร้อมการปกป้องความเป็นส่วนตัว
  • การรองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมการสมัครสมาชิกและการตั้งค่าส่วนบุคคล
  • อินเทอร์เฟซเว็บที่ตอบสนองต่อมือถือสำหรับทุกอุปกรณ์
  • ทางลัดคีย์บอร์ดที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • การกรองและการค้นหาขั้นสูงในทุกฟีด
  • การจัดระเบียบฟีดตามหมวดหมู่และแท็ก
  • ความสามารถในการทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรดและการแบ่งปัน
  • การดึงเนื้อหาบทความฉบับเต็มสำหรับฟีดที่ถูกตัดทอน
  • การรองรับ API สำหรับโปรแกรมอ่านมือถือของบุคคลที่สาม (Fever, Google Reader API)
  • ระบบปลั๊กอินสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น
  • การนำเข้า/ส่งออก OPML สำหรับการจัดการฟีด
  • ธีมและตัวเลือกการแสดงผลที่ปรับแต่งได้
  • การอัปเดตฟีดอัตโนมัติพร้อมช่วงเวลาที่กำหนดค่าได้
  • สถิติและการวิเคราะห์การอ่าน
  • การใช้ทรัพยากรต่ำ เหมาะสำหรับ Raspberry Pi

ทำไมต้องปรับใช้ FreshRSS บน Hostinger VPS

การปรับใช้ FreshRSS บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดตฟีดจะเชื่อถือได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ สภาพแวดล้อม VPS ให้การดึงฟีดที่สอดคล้องกันตามกำหนดเวลา โดยไม่คำนึงถึงไฟฟ้าดับในพื้นที่ ทรัพยากรเฉพาะสำหรับการจัดการการสมัครสมาชิกหลายร้อยรายการโดยไม่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ และการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการอัปเดตฟีดที่รวดเร็วจากแหล่งทั่วโลก คุณจะได้รับประโยชน์จากการรับประกัน Uptime ระดับมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ แบนด์วิดท์ที่เพียงพอสำหรับการดึงเนื้อหาบทความและสื่อฉบับเต็ม และการเข้าถึงแบบรวมศูนย์จากทุกอุปกรณ์ทุกที่ โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger ให้ความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าการเชื่อมต่อที่อยู่อาศัยสำหรับการรวบรวมฟีดที่ทำงานเป็นเวลานาน ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลถาวรจะปกป้องการสมัครสมาชิก ประวัติการอ่าน และการตั้งค่าที่คุณคัดสรรมาอย่างดีในการอัปเดตต่างๆ

