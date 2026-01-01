FreshRSS est un agrégateur de flux RSS puissant et léger, conçu pour les passionnés d'auto-hébergement qui souhaitent un contrôle total sur leur consommation d'actualités. Développé en PHP et nécessitant des ressources minimales, il offre un moyen rapide et efficace de suivre des centaines de sites web sans les visiter individuellement. Avec la prise en charge de plusieurs utilisateurs, chacun avec ses propres abonnements et préférences de lecture, FreshRSS est idéal pour les familles, les équipes ou les individus gérant diverses sources d'information. L'interface épurée de la plateforme, ses nombreux raccourcis clavier et sa conception adaptée aux mobiles facilitent l'accès à l'information sur tous vos appareils.

Cas d'utilisation courants

Les passionnés d'actualités utilisent FreshRSS pour agréger le contenu de multiples sources d'information, blogs et publications dans une expérience de lecture unifiée. Les développeurs de logiciels suivent les mises à jour de projets, les blogs techniques et les notes de version sur des dizaines de dépôts et de sites de documentation. Les créateurs de contenu surveillent les concurrents, les tendances de l'industrie et les sources d'inspiration grâce à une gestion centralisée des flux. Les chercheurs agrègent des publications académiques, des rapports industriels et des publications spécialisées pour la veille bibliographique. Les équipes déploient des instances multi-utilisateurs pour partager des flux sélectionnés pour la gestion collaborative des connaissances et le suivi des tendances.

Fonctionnalités clés

Agrégation de flux RSS/Atom auto-hébergée avec protection de la vie privée

Prise en charge multi-utilisateurs avec abonnements et préférences individuels

Interface web adaptée aux mobiles pour tout appareil

Nombreux raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés

Filtrage et recherche avancés sur tous les flux

Organisation des flux par catégories et tags

Fonctionnalités de marquage comme favori et de partage

Récupération du contenu complet des articles pour les flux tronqués

Prise en charge API pour les lecteurs mobiles tiers (Fever, Google Reader API)

Système de plugins pour des fonctionnalités étendues

Import/export OPML pour la gestion des flux

Thèmes et options d'affichage personnalisables

Mises à jour automatiques des flux avec intervalles configurables

Statistiques et analyses de lecture

Faible consommation de ressources, adaptée au Raspberry Pi

Pourquoi déployer FreshRSS sur un VPS Hostinger

Le déploiement de FreshRSS sur un VPS Hostinger assure des mises à jour de flux fiables 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de votre ordinateur personnel ou de votre connexion internet. L'environnement VPS offre une récupération de flux cohérente et planifiée, quelles que soient les pannes de courant locales, des ressources dédiées pour gérer des centaines d'abonnements sans problèmes de performance, et une connectivité réseau de qualité professionnelle pour des mises à jour rapides des flux provenant de sources mondiales. Vous bénéficiez de garanties de disponibilité professionnelles vous assurant de ne jamais manquer de mises à jour importantes, d'une bande passante suffisante pour récupérer le contenu complet des articles et les médias, et d'un accès centralisé depuis n'importe quel appareil, où que vous soyez. L'infrastructure de Hostinger offre une meilleure fiabilité que les connexions résidentielles pour l'agrégation de flux à long terme, tandis que le stockage persistant protège vos abonnements soigneusement sélectionnés, votre historique de lecture et vos préférences lors des mises à jour.