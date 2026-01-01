FreshRSS

FreshRSS

Samodzielnie hostowany agregator kanałów RSS do zarządzania i czytania Twoich kanałów

Wybierz plan VPS do wdrożenia FreshRSS

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

O FreshRSS

FreshRSS to potężny, lekki agregator kanałów RSS zaprojektowany dla entuzjastów samodzielnego hostingu, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad konsumpcją wiadomości. Zbudowany w PHP i wymagający minimalnych zasobów, zapewnia szybki i wydajny sposób śledzenia setek stron internetowych bez konieczności odwiedzania każdej z osobna. Dzięki obsłudze wielu użytkowników, z których każdy ma własne subskrypcje i preferencje czytania, FreshRSS jest idealny dla rodzin, zespołów lub osób zarządzających różnorodnymi źródłami informacji. Czysty interfejs platformy, rozbudowane skróty klawiaturowe i responsywny design sprawiają, że bycie na bieżąco jest łatwe na wszystkich Twoich urządzeniach.

Typowe zastosowania

Miłośnicy wiadomości używają FreshRSS do agregowania treści z wielu źródeł wiadomości, blogów i publikacji w ujednolicone środowisko czytania. Deweloperzy oprogramowania śledzą aktualizacje projektów, blogi techniczne i notatki o wydaniach w dziesiątkach repozytoriów i witryn dokumentacji. Twórcy treści monitorują konkurencję, trendy branżowe i źródła inspiracji poprzez scentralizowane zarządzanie kanałami. Badacze agregują publikacje akademickie, raporty branżowe i specjalistyczne publikacje do monitorowania literatury. Zespoły wdrażają instancje wieloużytkownikowe, aby udostępniać wyselekcjonowane kanały do wspólnego zarządzania wiedzą i śledzenia trendów.

Kluczowe funkcje

  • Agregacja kanałów RSS/Atom hostowana samodzielnie z ochroną prywatności
  • Obsługa wielu użytkowników z indywidualnymi subskrypcjami i preferencjami
  • Responsywny interfejs webowy dostosowany do każdego urządzenia
  • Rozbudowane skróty klawiaturowe dla zaawansowanych użytkowników
  • Zaawansowane filtrowanie i wyszukiwanie we wszystkich kanałach
  • Organizacja kanałów oparta na kategoriach i tagach
  • Oznaczanie jako ulubione i możliwości udostępniania
  • Pobieranie pełnej treści artykułów dla skróconych kanałów
  • Obsługa API dla zewnętrznych czytników mobilnych (Fever, Google Reader API)
  • System wtyczek dla rozszerzonej funkcjonalności
  • Import/eksport OPML do zarządzania kanałami
  • Konfigurowalne motywy i opcje wyświetlania
  • Automatyczne aktualizacje kanałów z konfigurowalnymi interwałami
  • Statystyki i analityka czytania
  • Niskie zużycie zasobów odpowiednie dla Raspberry Pi

Dlaczego warto wdrożyć FreshRSS na Hostinger VPS

Wdrożenie FreshRSS na Hostinger VPS zapewnia niezawodne aktualizacje kanałów 24/7 bez zależności od Twojego domowego komputera lub połączenia internetowego. Środowisko VPS zapewnia spójne pobieranie kanałów zgodnie z harmonogramem, niezależnie od lokalnych przerw w dostawie prądu, dedykowane zasoby do obsługi setek subskrypcji bez problemów z wydajnością oraz łączność sieciową klasy korporacyjnej dla szybkich aktualizacji kanałów z globalnych źródeł. Ty korzystasz z profesjonalnych gwarancji czasu dostępności, które zapewniają, że nigdy nie przegapisz ważnych aktualizacji, wystarczającej przepustowości do pobierania pełnej treści artykułów i mediów oraz scentralizowanego dostępu z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu. Infrastruktura Hostinger oferuje lepszą niezawodność niż połączenia domowe dla długotrwałej agregacji kanałów, a trwała pamięć masowa chroni Twoje starannie wyselekcjonowane subskrypcje, historię czytania i preferencje podczas aktualizacji.

Wybierz plan VPS do wdrożenia FreshRSS

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Przeglądaj inne aplikacje w tej kategorii

2FAuth

2FAuth

Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych

Actual Budget

Actual Budget

Zorientowana na prywatność aplikacja do finansów osobistych z budżetowaniem kopertowym

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.